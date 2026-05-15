Звезда "Сватов" Анна Кошмал призналась, как через 9 дней после родов вышла на сцену

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Реклама

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по сериалу «Сваты», рассказала о моменте, когда материнство и профессия столкнулись в самой интенсивной точке ее жизни.

На Международный день семьи актриса сделала редкое исключение и заговорила о личном. Она вспомнила опыт, который обычно не выносит в публичное пространство. Кошмал поделилась историей о семье и работе. Звезда рассказала об осуществленной мечте, которая требовала времени и совместного решения с мужем. В то же время затронула тему материнства, которое изменило ее ежедневный ритм. И призналась, что баланс между сценой и домом иногда становится настоящим испытанием.

«Прошлым летом мужу дали отпуск, и мы отправились в кемпинг. Жили в палатках на природе, где нас никто не трогал. Это был невероятный опыт — только мы вместе. Эти воспоминания об осуществленной мечте остаются с нами на всю жизнь», — делится артистка в студии шоу «єПитання».

Реклама

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Эта поездка стала для семьи способом вырваться из плотного графика и прожить несколько дней в полной изоляции от работы и камер. Именно такие моменты, по словам актрисы, дают ощущение настоящей опоры. Она не скрывает, что ценит простые семейные ритуалы, но подобные приключения оставляют самые сильные эмоциональные следы.

«Билеты проданы, зрители ждут. Неважно, что у тебя произошло — профессия является призванием. Ты должен быть на сцене», — признается Анна.

Именно с таким настроением актриса вернулась к работе почти сразу после рождения второго ребенка. Малыш появился на свет 11 марта, а уже через девять дней она вышла на сцену перед полным залом. Это решение требовало максимальной концентрации и внутренней готовности. Несмотря на физическую нагрузку, она выполнила профессиональные обязательства без переноса спектакля.

Напомним, недавно Анна Кошмал обвинила Тринчер и Цымбалару в краже интеллектуальной собственности

Реклама

Новости партнеров