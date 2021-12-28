Звезда "Сватов" Анна Кошмал в бикини рассекретила, как ей удается быть такой стройной

Звезда "Сватов" Анна Кошмал в бикини рассекретила, как ей удается быть такой стройной

Артистка похвасталась идеальной фигурой.

Украинская актриса Анна Кошмал решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, у звезды "Сватов" спросили, как ей удается иметь такую стройную фигуру. Анна призналась, что просто занимается йогой и не ест мяса.

"Как всегда. Веганство и йога", – рассекретила в своем Instagram Анна.

Анна Кошмал в купальнике / instagram.com/smorkovkina

Интересно, что звезда прикрепила свое фото, на котором изображена в крохотном черном бикини. В Анны и действительно изрядно стройная фигура. У знаменитости упругий пресс и аппетитные бедра.

В общем, Анна редко делится подобными фотографиями. Впрочем, поклонники актрисы однозначно радуются, когда артистка публикует такие фото.

Читайте также: