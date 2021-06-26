Звезда "Сватов" Анна Кошмал в крошечном топе игриво похвасталась стройной фигурой

Актриса поделилась летним снимком.

Украинская актриса Анна Кошмал восхитила новой довольно пикантной публикацией.

Так, на этот раз звезда сериала "Сваты" устроила фотосет в крошечном топе на завязках и шортиках. На черно-белом снимке, который она запостила в Instagram, 26-летняя знаменитость игриво позировала у стены, щеголяя стройным подтянутым телом. Анна соблазнительно смотрела в камеру. Свой летний лук артистка дополнила косынкой и рубашкой.

instagram.com/smorkovkina

"На улице уже +40 и можно официально начинать жаловаться на жару, но я не буду. Я люблю солнце и меня никогда не пугала жара! С радостью поглощаю весь солнечный свет и витамин D, ведь каждое лето происходит что-то особенное", — написала актриса и пожелала фанам замечательного лета.

Со своей стороны, сторонники не смогли не порадовать красавицу комплиментами.

Какая роскошная

Ты огонь

Бомба

Красавица! И тебе прекрасного лета

Напомним, Анна Кошмал в мини-платье без белья вызвала фурор в Сети. Актриса появилась в соблазнительном образе.

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