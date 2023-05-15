Звезда "Сватов" Анна Кошмал восхитила фото, как за ручку с мужем гуляла по Киеву

Известная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал порадовала поклонников семейным контентом.

В частности, знаменитость в Instagram показала, как прошли ее выходные. Уикенд Анна провела с семьей – сыном и мужем. Если же с Мишей Кошмал довольно часто делится совместным контентом, то с возлюбленным Иваном – нет. Но на этот раз артистка сделала исключение.

Актриса показала, как за ручку с мужем гуляла по Киеву. Правда, лицо возлюбленного Анна все же спрятала. Как ранее призналась знаменитость, ее избранник не хочет быть публичным, потому не желает, чтобы звездная жена показывала его публике.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал публиковала довольно пикантные фотографии. Артистка показалась в коротком топе и джинсах. Знаменитость продемонстрировала свою невероятно стройную и утонченную фигуру.

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