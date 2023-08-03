Звезда "Сватов" Артемьева напугала внешним видом: резко постарела и поседела

Звезда сериала "Сваты", российская актриса Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву, испугала резко состарившимся видом.

На днях артистка появилась в Москве на одном из светских мероприятий. В последнее время артистка очень редко выходит в люди. Поэтому к ней было приковано особое внимание. 60-летняя Артемьева не пропустила премьеру новой картины, где сыграла главную роль.

Людмила Артемьева

Людмила Артемьева в сериале "Сваты" (по центру)

Перед собравшимися Артемьева предстала в длинном красном атласном платье. Вместо длинных каштановых волос, с которыми ее привыкли видеть зрители, актриса появилась с короткой стрижкой и седым цветом прядей.

Людмила Артемьева

Отметим, что еще до начала полномасштабной войны звезде сериала "Сваты" Людмиле Артемьевой был запрещен въезд в Украину. В 2017 году многим российским артистам, учитывая Артемьеву, запретили въезд в нашу страну из-за нарушения украинской границы и незаконного посещения оккупированного Крыма. Когда же началось полномасштабное вторжение, Артемьева у себя в Instagram написала несколько двузначных постов о мире во всем мире. Но потом просто вообще начала игнорировать тему войны в Украине и стала молчать. Артистка выбрала продолжать работать в стране-террористке россии, зарабатывая кровавые рубли.

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