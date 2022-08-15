Звезда "Сватов" Капорин отказался переходить на украинский: "Русский – это не язык Путина"

Звезда сериала "Сваты" Евгений Капорин отказался переходить на украинский язык.

Актер продолжает вести социальные сети на русском, а также на нем разговаривает. По его мнению, не надо делать из языка – врага. В Украине есть много людей, которые с рождения говорят по-русски.

"Для меня этого вопроса нет. Я говорю и веду соцсети на русском, для меня это не проблема. Мы живем в иллюзии или реальности? Для меня реальность такова: есть много людей, которые говорят на русском. Русский язык – это не язык Путина. Это язык человека, который родился с детства, говорит на этом языке. Есть еще суржик. Я не считаю, что российская армия пришла, потому что здесь говорят на русском", — рассказал актер в интервью "24 Каналу".

Фото: kaporin_e/Instagram

Капорин также и прокомментировал то, что русский – язык оккупанта. Он отметил, что люди, которые с детства говорят на этом языке, они не являются врагами. Они говорят по-русски, ведь именно так начали общаться с мамой.

Более того, актер считает, что для военных на передовой ныне не имеет значения языковой вопрос. По его мнению, те, кто сейчас поднимают скандал касательно русского языка – просто хайпуют.

"Еще говорят, что это язык оккупанта. Как так? Люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта. Они общаются на языке, на котором начали говорить с мамой. Не думаю, что для военных, которые сейчас на передовой, важен языковой вопрос. Язык – это классная тема для хайпа. Те, кто сейчас постоянно говорит о нем, больше хайпуют", — добавил актер.

Напомним, недавно в языковой скандал попала и ведущая Маша Ефросинина. Она призналась, что ей сложно перейти на украинский язык, за что ее начали критиковать. Впрочем, знаменитость объяснила свои слова.

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