Звезда "Сватов" Кошмал обратилась к коллегам из России: "За вами уже идут"

Актриса Анна Кошмал рассказала своим коллегам из России, какая судьба их ждет за молчание о войне в Украине.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал в шоке, что вместо развития россияне выбирают лишь упадок.

В своем Instagram знаменитость возмутилась, что ради сумасшедших амбиций, страна-агрессор вторглась в независимую страну и убивает невинных людей. Еще больше актрису шокирует то, что россияне поддерживают политику кровавого диктатора Путина.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Я до сих пор не могу поверить в это безумие! Вместо того, чтобы строить, идти вперед, радоваться жизни, растить детей и делать жизнь лучше, "соседняя страна" продолжает развязывать самую кровавую и страшную войну 21-го века и готова всех убить и своих, и не своих, ради безумных амбиций, прикрытых откровенной ложью", — возмутилась Анна.

И еще больше Кошмал удивило, что ее российские коллеги выбрали молчаливое согласие или поддержку ужасной войны.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Впрочем, Анна отметила, что каждый виновный будет наказан. Люди, поддержавшие войну, будут отвечать за свои поступки.

"Мои российские коллеги тем временем рассказывают о "нелегких временах для спорта" и "все будет хорошо". Конечно, легче притворяться что все ок! Но! Поверьте, пока вы это не остановите, ничего хорошего не будет! Не делайте иллюзий, что война, которую развязала ваша страна, вас не коснется! Коснется! За вами уже идут! Рано или поздно вам придется очень дорого расплачиваться за подчинение, страх или кровавые убеждения!" – обратилась к российским коллегам Анна.

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