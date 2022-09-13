Звезда "Сватов" Кошмал рассказала о своем отношении к звездам, которые не могут перейти на украинский

Актриса Анна Кошмал ответила, как относится к знаменитостям, которые не могут общаться на украинском языке.

С начала полномасштабной войны украинцы отказываются общаться на русском, ведь на этом языке говорит враг. Люди переходят на родной украинский.

Впрочем, не все это могут сделать. Некоторые говорят, что им сложно общаться на украинском, поэтому продолжают на русском. Среди таких есть и звезды шоу-бизнеса.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал ответила, что не понимает эту позицию. По ее мнению, язык – это мощное оружие против врага, которым нужно пользоваться. Артистка посоветовала больше практиковаться, и тогда на украинский язык будет несложно перейти.

Анна Кошмал об украинском языке / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Не понимаю, как можно иметь такое мощное оружие против врага как язык и не пользоваться им. Одни оправдания, нет никаких конструктивных аргументов, чтобы продолжать говорить вражеской, когда сейчас, особенно сейчас, так важно свое! Все учатся, понемногу переходят, кому-то очень сложно, но здесь главное желание и практика", — отметила актриса.

Кстати, раньше Анна тоже говорила на русском. Впрочем, еще до начала полномасштабного вторжения она начала говорить на украинском. Актриса признается, что сначала делала в речи много ошибок, но сейчас их гораздо меньше.

Анна Кошмал об украинском языке / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Несложно, но это часть моей профессии, с языком у меня и так все было ок. Но чтобы полностью перестроиться понадобилось время. Откровенно говоря, я до сих пор иногда делаю ошибки, но все меньше и меньше", — поделилась звезда.

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