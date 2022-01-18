Звезда "Сватов" Кошмал умилила редкими фото с мужем и маленьким сыном

Артистка пообщалась с подписчиками в фотоблоге.

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал пообщалась со своими подписчиками в Instagram.

Так, по просьбе поклонников артистка поделилась фото из личного архива. Кошмал запостила редкие кадры, на которых изображена со своим мужем Иваном и трехлетним сыном Мишей.

Анна Кошмал с сыном, когда он был совсем маленьким / instagram.com/smorkovkina

Сейчас Мише три года / instagram.com/smorkovkina

И если своего ребенка знаменитость показала в разные годы жизни, то своего избранника Анна держит в тайне. На снимке с любимым она прикрыла его лицо собой – Иван взял жену на руки. А романтический фотосет проходил в поле.

Анна Кошмал с мужем / instagram.com/smorkovkina

Отметим, что свою личную жизнь Кошмал держит за семью замками. Зимой 2019 года актриса официально подтвердила, что вышла замуж. До этого времени пара долгое время состояла в гражданском браке и, наконец, узаконила свои отношения. Об избраннике звезды известно только то, что его зовут Иван, и он не имеет никакого отношения к актерской профессии. С любимым Анна была знакома с детства – они жили по соседству.

Показала Анна и себя в детстве / instagram.com/smorkovkina

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