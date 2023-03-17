Звезда "Сватов" Олеся Железняк озадачила заявлением, что Зеленский хочет убить ее детей

Российская актриса Олеся Железняк, известная многим по роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты", озадачила очередными странными заявлениями.

В этот раз Железняк вспомнила свою работу в сериале "Сваты" вместе с бывшим актером и продюсером, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским. На шоу пропагандиста Бориса Корчевникова Железняк заявила, что теперь Зеленский хочет убить ее детей

"Мне хочется сказать: "Володя, ну, неужели ты меня так ненавидел, что ты хочешь убить моих детей?". Я помню, субботу, воскресенье мы шли по Крещатику и там висели флаги американские. Я думаю, может зло так и приходит. ", — сказала Железняк.

Олеся Железняк в сериале "Сваты"

Вспомнила путинистка и своего двоюродного брата Александра, который находится в Украине и не общается с артисткой. "Я его называю одурманенным, он считает, что одурманена я. Что же получается, что мы плохие для всех? Как же так. Выходит, что уже и не мы освобождали, а мы оккупанты выходит", — искренне удивляется путинистка.

Заявила Железняк, что когда она была в госпитале, то увидела в лицах российских окупантов "спокойствие" и "свет". В то же время путинистка удивилась, когда увидела в лицах украинских защитников "злобу" и "нежелание прощать":

"Когда мне попадают какие-то видео, условно говоря, с другой стороны (бойцы ВСУ – прим.ред), и я вижу, что лицо обезображено злобой. И я вижу, что у человека не хорошо на душе. Он не готов простить. И когда я вижу наших воинов, у них лица такие спокойные. Это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше. Я видела человека, который лежит без руки, без ноги. Он лежит и светел", — записалась в физиогномисты Железняк.

Напомним, что в октябре прошлого года Олеся Железняк поздравила кровавого диктатора путина с днем рождения, в котором призналась российскому убийце в любви и выразила ему свое восхищение.

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