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Звезда "Сватов" Олеся Железняк озадачила заявлением, что Зеленский хочет убить ее детей

Звезда "Сватов" Олеся Железняк озадачила заявлением, что Зеленский хочет убить ее детей

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1936
Время на прочтение
2 мин
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Звезда "Сватов" Олеся Железняк озадачила заявлением, что Зеленский хочет убить ее детей

Олеся Железняк

Артистка также искренне удивляется, почему россиян называют оккупантами.

Российская актриса Олеся Железняк, известная многим по роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты", озадачила очередными странными заявлениями.

В этот раз Железняк вспомнила свою работу в сериале "Сваты" вместе с бывшим актером и продюсером, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским. На шоу пропагандиста Бориса Корчевникова Железняк заявила, что теперь Зеленский хочет убить ее детей

"Мне хочется сказать: "Володя, ну, неужели ты меня так ненавидел, что ты хочешь убить моих детей?". Я помню, субботу, воскресенье мы шли по Крещатику и там висели флаги американские. Я думаю, может зло так и приходит. ", — сказала Железняк.

Олеся Железняк в сериале
Олеся Железняк в сериале "Сваты"

Вспомнила путинистка и своего двоюродного брата Александра, который находится в Украине и не общается с артисткой. "Я его называю одурманенным, он считает, что одурманена я. Что же получается, что мы плохие для всех? Как же так. Выходит, что уже и не мы освобождали, а мы оккупанты выходит", — искренне удивляется путинистка.

Заявила Железняк, что когда она была в госпитале, то увидела в лицах российских окупантов "спокойствие" и "свет". В то же время путинистка удивилась, когда увидела в лицах украинских защитников "злобу" и "нежелание прощать":

"Когда мне попадают какие-то видео, условно говоря, с другой стороны (бойцы ВСУ – прим.ред), и я вижу, что лицо обезображено злобой. И я вижу, что у человека не хорошо на душе. Он не готов простить. И когда я вижу наших воинов, у них лица такие спокойные. Это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше. Я видела человека, который лежит без руки, без ноги. Он лежит и светел", — записалась в физиогномисты Железняк.

Напомним, что в октябре прошлого года Олеся Железняк поздравила кровавого диктатора путина с днем рождения, в котором призналась российскому убийце в любви и выразила ему свое восхищение.

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Дата публикации
Просмотры
1936
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