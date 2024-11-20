Звезда "Сватов" публично открестился от России и объяснил, почему не собирается там жить

Российский актер Александр Феклистов, который снимался в сериале "Сваты", рассказал, как открестился от России и почему не вернется туда жить.

Артист с самого начала полномасштабной войны осудил вторжение РФ в Украину и поддержал украинцев. Сначала Феклистов оставался в России, ведь был убежден, что в такие времена нужен своему зрителю. Однако спектакли с участием актера начали отменять из-за его антивоенной позиции. Наконец, Александр Феклистов принял решение переехать в Испанию.

"У меня было ощущение, что я должен работать там, что мне нужен зритель и я ему нужен. Во время войны я некоторое время работал. Потом все рухнуло. Закрыли один спектакль, второй, третий…", — рассказал актер интервью для Марка Леви и Антона Привольнова.

Александр Феклистов / Фото: скриншот с видео

В Россию Александр Феклистов возвращаться не собирается. Как говорит артист, он понимает, что у него там будущего нет. Поэтому артист принял решение оставаться в Испании, ведь такая возможность есть.

"Я не готов идти работать снова дворником, отопителем и т.д. А будущее у меня только такое было в России. Зачем мне жить во всем этом? Я могу жить прямо у моря, такая возможность есть. Не у всех есть такая возможность, а мне повезло, у меня есть", — объяснил актер.

Артист также добавил, что ему поступали предложения вернуться в РФ и возобновить театральную работу. Однако он даже выслушивать подобное не стал.

Отметим, Александр Феклистов не поддержал захватнические действия России. Еще в 2014 году он выступил против аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Актер также осудил полномасштабное российское вторжение на украинские земли. В 2024 году стало известно, что Феклистов покинул РФ и поселился в Испании.

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