Звезда "Сватов" стал спонсором оккупантов и цинично похвастался наградой: "Буду помогать"

Федор Добронравов

Российский актер Федор Добронравов, известный украинским зрителям по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», в очередной раз оскандалился поддержкой российской армии.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, Федор Добронравов получил медаль «За помощь фронту» — якобы за поддержку «детей, стариков и бойцов на юге России» в так называемой «эсвео». На самом же деле речь идет о помощи оккупантам, которые ежедневно обстреливают украинские города, убивают мирных людей и разрушают судьбы миллионов украинцев. Награду горе-артисту вручили после спектакля в Ростове представители российского волонтерского движения, которое поддерживает армию страны-агрессора.

Сам Добронравов даже не пытался скрывать своих взглядов. Просто со сцены актер цинично поблагодарил всех, кто помогает оккупационной армии, и пообещал и в дальнейшем поддерживать тех, на чьих руках кровь украинцев.

«Пусть ангелы и все вас оберегают. Спасибо, вы делаете очень хорошее дело. А я буду вам помогать», — выдал без зазрения совести путинист со сцены.

В Сети также обратили внимание на внешний вид актера. За годы после исчезновения с украинских экранов он заметно постарел: сильно похудел, поседел и частично облысел. Некоторые пользователи даже не сразу узнали бывшую звезду «Сватов». Но прежде всего ему сильно досталось именно из-за позиции.

Снимался, с**а, до 2021 года в Украине! Семь лет беспрепятственно ездил сниматься, раскрывать образ «тупоголового хохла» в Украину и не замечал вокруг «неонацизма», а тут в 2022-м прозрел и поддерживает бойню

В котел к Кобзону

Был хорошим актером, а стал гнилятиной двуногой…

Российские актеры почти все против Украины. Надо запомнить это навсегда и следующим поколениям передавать

Особый цинизм ситуации добавляет то, что Добронравов годами строил свою популярность именно благодаря украинскому зрителю. Именно украинцы сделали его звездой, смотрели сериалы с его участием и обеспечивали ему любовь и узнаваемость. Однако после полномасштабного вторжения актер окончательно стал частью кремлевской пропаганды.

Напомним, еще в 2017 году Федору Добронравову запретили въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией. Тогда вокруг сериала «Сваты» даже вспыхнул громкий скандал. А уже в 2026 году российский диктатор Владимир Путин лично наградил актера орденом Дружбы.

