Звезда «Сватов» Тишкевич похвасталась округлым животиком в стразах и удивила откровенным признанием

Екатерина Тишкевич с мужем Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тишкевич в день своего 32-летия опубликовала нежные фото с мужем Валентином Томусяком и рассказала, почему этот год считает особенным.

Свой день рождения артистка встретила в объятиях любимого. Для праздничной фотосессии Екатерина выбрала уютную пижаму. Особое внимание привлек ее округлившийся животик, украшенный стразами. Тишкевич не скрывает беременность и трогательно говорит о предстоящем материнстве. Этот период она называет одним из самых важных в своей жизни. А рядом с ней на фотографиях — мужчина, с которым она вместе уже 12 лет.

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«В этом году я превзошла саму себя, ведь встречаю свой новый год в тот момент, когда внутри меня уверенно бьются целых два сердца, способные излучать ту самую безусловную любовь. 32-й год я считаю суперуспешным и завершаю его как один из самых важных в своей жизни. Ведь именно в этом возрасте наш сын выбрал нас своими родителями», — поделилась актриса.

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Екатерина Тишкевич с мужем Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич с мужем Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тишкевич призналась, что в последние годы оценивает свою жизнь прежде всего по тому, сколько в ней любви. Она говорит о чувствах к мужу, родным, друзьям, профессии и самой жизни. В то же время беременность стала для неё особой отправной точкой — теперь их с Томусяком семья готовится к появлению сына.

«Сейчас я ещё более нежно и глубоко ощущаю и свой брак. Множество невероятных качеств моего мужа не перестаёт поражать меня даже спустя эти 12 лет, проведённых вместе. Я до сих пор постоянно открываю для себя, за каким именно сокровищем молодая и страстная я когда-то очень мудро, хотя и совершенно интуитивно, вышла замуж. Люблю тебя. И нас», — написала Екатерина.

Екатерина Тишкевич с мужем Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич с мужем Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актриса также поблагодарила родителей за подаренную ей жизнь. Её праздничные снимки с Томусяком получились особенно нежными: супруги позируют в объятиях, а будущая мама не скрывает своих счастливых эмоций.

Напомним, недавно звезда сериала «Сваты» Екатерина Тишкевич рассказала о ссорах с любимым во время беременности.

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