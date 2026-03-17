Звезда "Сватов" удивил тремя неудачными попытками попасть в армию: "Даже звонил в КГГА"

Федор Гуринец / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Реклама

Украинский актер Федор Гуринец, известный по роли в сериале «Сваты», поделился историей о своих попытках попасть в ТЦК во время полномасштабной войны, признавшись, что обращался туда трижды.

Актер рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России он пытался найти способ помочь стране. В интервью Алине Доротюк Федор отмечает, он писал в различные инстанции, в частности в КГГА, и предлагал свою помощь. В то же время артист активно пользовался соцсетями, пытаясь быть полезным любым способом. Впоследствии ему таки позвонили из территориального центра комплектования, что стало для него неожиданностью.

«Я сижу перед телевизором 24 февраля и думаю: что мне делать? Куда мне идти? У меня есть Instagram, начал через него действовать. Освобождают Киевскую область — звонят из ТЦК: „Алло, Феденька, добрый день. Вас беспокоят из ТЦК“. Я говорю: „Боже, наконец-то меня вспомнили!“ Потому что в тот период писал даже в КГГА: „Я на месте, чем я могу быть полезным?“ Я отправлял резюме всюду в Интернете, и мне никто не звонил. Думаю, я что незаметен?» — вспомнил актер.

Реклама

Федор Гуринец и Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Позже Гуринец переехал в другую квартиру в Киеве и решил сообщить об изменении адреса, как того требует закон. Для этого он лично приехал в ТЦК, однако попасть внутрь не смог — по словам звезды, его просто не пропустили. Артист пытался сделать это еще раз уже вместе со старшим братом, который служит в Вооруженных силах, но ситуация повторилась. Только через год ему снова позвонили из центра комплектования и поинтересовались, почему он не приходит по повестке.

«У меня был блокнотик, где я выписал свои таланты: я внимательный, у меня отличный москальский язык, могу быть классным шпионом. Я могу написать в Instagram пост: „Продался, пошла вон Украина“. Я себе рисовал такие истории: меня принимает Россия, Путин приглашает в Кремль, дарит нагрудный знак со словами: „Вот посмотрите, мы их пришли освобождать!“ И я его там убиваю. Я понимаю, что с оружием не могу быть полезным. Я не умею стрелять, это не мое. Но у меня очень аналитический мозг и хорошая память».

Впрочем, финал этой истории оказался для актера неожиданным. Когда он наконец пришел в центр комплектования и подал документы, ему сообщили, что его уже сняли с воинского учета из-за места регистрации в другом городе.

