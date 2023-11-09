Звезда "Сватов" выдала бред о "единстве Украины и РФ" и о "темной материи", которая этому мешает

Актриса-путинистка Олеся Железняк, которая в сериале "Сваты" сыграла Ларису Буханкину, продолжает пробивать дно своими пропагандистскими заявлениями.

В интервью очередному РосСМП россиянка выдала, что "Украина и Россия должны быть вместе" и что украинцы и россияне "один народ".

"Мне кажется, что мы должны быть вместе. Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе. Мы – одно, потому что культура у нас общая", – выдала порцию бреда Железняк.

Также, по мнению одиозной артистки, Украину и Россию "поссорила какая-то третья сторона, темная материя, зло". По просьбе уточнить, что же это за "зло" Железняк заявила: "Я считаю, что это злые американцы. Есть какая-то сила, которая хочет все разрушить".

Олеся Железняк / Фото: скриншот с видео

Заявила путинистка и то, что когда была в Киеве во время съемок "Сватов", заметила "взаимосвязь культур" Украины и России.

"И я помню, что у меня мысль: ну конечно, только здесь мог быть Гоголь. Здесь в воздухе это все, его образы, они через тебя проходят. Там все дышит тем, что писал. Ну, что Гоголь, что он, украинец? Гоголь – русский, потому что это все Россия. Как поделить Булгакова? Я была в музее Булгакова, помню Андреевский спуск, "Белую гвардию", которая там была написана. А "Мастер и Маргарита" – это Москва, которая здесь. Как ты это разделишь?" – разошлась Железняк.

Напомним, ранее Олеся Железняк полила грязью президента Украины Владимира Зеленского и пожаловалась на своих родственников, оставшихся у нее в Украине.

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