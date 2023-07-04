Звезда "Сватов" Железняк "наехала" на Зеленского и пожаловалась на родственников из Украины

Российская актриса Олеся Железняк, известная многим по роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты", полила грязью президента Владимира Зеленского и вспомнила, что в Украине у нее есть родственники.

Скандальная артистка лично знакома с главнокомандующим Украины еще со времен, когда он был актером и юмористом. Тогда путинистке Железняк казалось, что он "любит россиян и их культуру". Однако скандальная актриса возмутилась, что у Зеленского изменилось отношение к гражданам страны-агрессора, в частности, после вторжения России в Украину и аннексии Крыма. Железняк, которая поддерживает войну, не понимает, почему произошли такие изменения.

Олеся Железняк / Фото: скриншот с видео

"Когда он стал президентом Украины, мы думали, что это прекрасно, потому что думали, что он любит россиян. А потом я увидела выступления ожесточенные. Это так было "жестоко и со злом". Убийственно было это видеть", — сказала скандальная актриса в интервью российскому пропагандисту.

Также путинистка пожаловалась на родственников из Украины. По словам Железняк, она с ними не общается, потому что "они говорят все наоборот". Судя по тому, что актриса поддерживает войну, родные пытались ей донести, что Россия вторглась в Украину, обстреливает мирные города и убивает невинных людей.

Олеся Железняк / Фото: скриншот с видео

"Я ни с кем сейчас не общаюсь. Так случилось, что это мои родные, близкие... Мои двоюродные братья и сестры, троюродные родственники... Они писали мне... Но сейчас такой момент, когда мы не можем услышать друг друга. Были попытки общения. С их стороны были частично слова с обвинениями. Сейчас нет общения. Тяжело… Они говорят все наоборот… Даже не понимаю, как это сочетается!" – пожаловалась путинистка.

Олеся Железняк / Фото: скриншот с видео

Отметим, Олеся Железняк поддерживает войну в Украине и восхищается захватнической политикой кремлевского диктатора Путина. Актриса не стесняется распространять российскую пропаганду и поливать грязью президента Зеленского. Недавно Железняк озадачила заявлением, что главнокомандующий Украины хочет убить ее детей.

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