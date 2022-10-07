Звезда "Сватов" Железняк шокировала поздравлением Путина и нарвалась на хейт украинцев

Россиянка Олеся Железняк, известная зрителям как Лариса из сериала "Сваты", записала видеопоздравления Путину ко Дню рождения и поделилась им в своих социальных сетях.

В своем обращении к российскому диктатору актриса заявила, что счастлива и гордится тем, что живет в РФ.

"Благодарю вас за чувство родины. Спасибо, что своих мальчиков я могу воспитывать как мальчиков, а девочку — как девочку. Я вас очень люблю. Я восхищаюсь вами! Я восхищаюсь тем, как вы держите удар. Я восхищаюсь вашим спокойствием! Я счастлива, что у меня, моей семьи и нашей страны такой президент", — сказала в ролике путинистка.

На это заявление Железняк сразу отреагировали украинские зрители и звезды шоу-бизнеса. Видео российской актрисы разместил на своей странице журналист Дмитрий Гордон.

"Звезда российского театра и кино с украинскими именем и фамилией Олеся Железняк поздравила фюрера с днюхой", – написал Гордон.

В комментариях под видео украинцы выразили свое разочарование и неуважение к звезде "Сватов".

Дура, посмотрим, что ты скажешь через год!

Это же надо так ж*пу деда лизать!

Интересно, что она скажет, когда к ее "мальчикам" придут из военкомата?

Также свое мнение написала телеведущая Маша Ефросинина : "Я до конца видео так надеялась, что она скажет, что это шутка и пошлет его на х*й".

Пройти мимо скандального видео Железняк не смогла актриса Анна Кошмал, которая долгий период снималась с ней в "Сватах".

Сторис Анны Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Остановите землю, я сойду! Леся! Я не могу поверить в это! Твой президент — кровожадный убийца и лжец! Это просто жестяк, бл*ха...", — написала Кошмал.

Напомним, что не только Железняк, но и другие актеры сериала "Сваты" оказались поклонниками Путина и поддержали убийства украинцев. Так, актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько, ездил в госпиталь навестить оккупантов. А вот Татьяна Кравченко, известная по роли Валентины, родилась и выросла в Донецке, но поддержала оккупацию родного города и назвала сериальную внучку Анну Кошмал "подлой" и "не благодарной".

Ранее Анна Кошмал рассказала, чтодумает о российских актерах из "Сватов" и как она отреагировала на такое отношение коллег к войне.

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