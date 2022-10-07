Звезда "Сватов" Железняк шокировала поздравлением Путина и нарвалась на хейт украинцев

Российская актриса разочаровала украинских зрителей, эмоционально поздравив Путина с днем рождения.
Россиянка Олеся Железняк, известная зрителям как Лариса из сериала "Сваты", записала видеопоздравления Путину ко Дню рождения и поделилась им в своих социальных сетях.
В своем обращении к российскому диктатору актриса заявила, что счастлива и гордится тем, что живет в РФ.
"Благодарю вас за чувство родины. Спасибо, что своих мальчиков я могу воспитывать как мальчиков, а девочку — как девочку. Я вас очень люблю. Я восхищаюсь вами! Я восхищаюсь тем, как вы держите удар. Я восхищаюсь вашим спокойствием! Я счастлива, что у меня, моей семьи и нашей страны такой президент", — сказала в ролике путинистка.
На это заявление Железняк сразу отреагировали украинские зрители и звезды шоу-бизнеса. Видео российской актрисы разместил на своей странице журналист Дмитрий Гордон.
"Звезда российского театра и кино с украинскими именем и фамилией Олеся Железняк поздравила фюрера с днюхой", – написал Гордон.
В комментариях под видео украинцы выразили свое разочарование и неуважение к звезде "Сватов".
- Дура, посмотрим, что ты скажешь через год!
- Это же надо так ж*пу деда лизать!
- Интересно, что она скажет, когда к ее "мальчикам" придут из военкомата?
Также свое мнение написала телеведущая Маша Ефросинина : "Я до конца видео так надеялась, что она скажет, что это шутка и пошлет его на х*й".
Пройти мимо скандального видео Железняк не смогла актриса Анна Кошмал, которая долгий период снималась с ней в "Сватах".
"Остановите землю, я сойду! Леся! Я не могу поверить в это! Твой президент — кровожадный убийца и лжец! Это просто жестяк, бл*ха...", — написала Кошмал.
Напомним, что не только Железняк, но и другие актеры сериала "Сваты" оказались поклонниками Путина и поддержали убийства украинцев. Так, актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько, ездил в госпиталь навестить оккупантов. А вот Татьяна Кравченко, известная по роли Валентины, родилась и выросла в Донецке, но поддержала оккупацию родного города и назвала сериальную внучку Анну Кошмал "подлой" и "не благодарной".
Ранее Анна Кошмал рассказала, чтодумает о российских актерах из "Сватов" и как она отреагировала на такое отношение коллег к войне.
Читайте также: