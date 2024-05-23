Звезда "Сверхъестественного" Коллинз побывал у линии фронта в Сумской области и довел россиян до истерики

Звезда сериала "Сверхъестественное", американский актер с украинскими корнями Миша Коллинз побывал у линии фронта.

В частности, артист вместе с режиссером Дариусом Мардером приехал в Сумскую область и провел там день. У Коллинза была важная миссия во время поездки. Он вместе с подразделениями ГСЧС побывал на территориях, где происходит гуманитарное разминирование и собственными глазами наблюдал за работой саперов. Кроме того, звезда Голливуда увидел, как работают водолазы, и успел познакомились с поисковиками.

Миша Коллинз в Сумской области / Фото: t.me/U24_gov_ua

Миша Коллинз также приехал к разрушенной российским вражеским дроном школе. Актер собственными глазами увидел, какие преступления совершает РФ.

О своей поездке Миша Коллинз активно рассказывал в соцсетях, чтобы в очередной раз привлечь внимание мира к войне в Украине и важности оказания помощи украинцам. Посты Коллинза не обошли вниманием и россияне. В комментариях у них началась настоящая истерика. Жители страны-агрессора повторяли нарративы российской пропаганды и возмущались, как это их кумир не поддерживает убийства невинных людей. Сам Коллинз на эту истерику внимания не обращал.

Миша Коллинз в Сумской области / Фото: t.me/U24_gov_ua

Напомним, на днях Миша Коллинз прибыл в Украину с важной миссией. Актер привлекает внимание к гуманитарному разминированию. Более того, он собирает средства на специальный автомобиль, который поможет в обезвреживании взрывоопасных предметов. Стоимость авто составляет 450 тысяч долларов.

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