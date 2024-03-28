Звезда "Сверхъестественного" Коллинз придумал оригинальный способ, как помочь Украине в восстановлении

Звезда сериала "Сверхъестественное", американский актер с украинскими корнями Миша Коллинз придумал оригинальный способ, как помочь Украине отстроить школу в Днепропетровской области, которая в октябре 2022 года была уничтожена российской ракетой.

Артист неожиданно призвал поиграть в необычную игру, которая будет связана с исследованием украинского Соледара в Донецкой области. Фандрейзинговая платформа UNITED24 в сотрудничестве с французским разработчиком Endorah представила виртуальную игру на базе Minecraft, которая получила название Minesalt.

Миша Коллинз

Игроки смогут не только исследовать знаменитые соляные рудники Соледара, но и помочь Украине в восстановлении. Для этого нужно запустить игру, в самое короткое время собрать кристаллы и пройти квиз. После этого желающие могут пожертвовать на помощь Украине. Среди игроков, которые задонатят от 10 и 24 долларов соответственно состоится розыгрыш специальных призов, в том числе 10 кастомизированных фигурок по игре и пять пачек соледарской соли "Мить.Украинская каменная" с подписью Владимира Зеленского.

Миша Коллиз оригинальным способом призвал помогать Украине в восстановлении

Все собранные средства пойдут на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области. Учебное заведение было разрушено российской ракетой в октябре 2022 года, так что 250 детям, которые получали там образование до начала полномасштабной войны, просто негде учиться. Для восстановления необходимо собрать 1150000 долларов.

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