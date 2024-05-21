Звезда "Сверхъестественного" Коллинз приехал в Киев и показался на фоне уничтоженной российской техники

Звезда сериала "Сверхъестественное", американский актер с украинскими корнями Миша Коллинз снова приехал в Киев.

Артист прибыл в столицу на поезде утром, 21 мая. Он уже успел сделать несколько фотографий на железнодорожном вокзале. Кроме того, актер побывал в центре Киева, где находится сгоревшая российская техника. Знаменитость тоже там сделал фото.

Миша Коллинз в Киеве / Фото: instagram.com/misha

Миша Коллинз признался, что для него честь возвращаться в Украину, ведь он очень любит страну и хочет помогать во время войны. На этот раз Коллинз приехал не просто так, ведь у него есть важная миссия. Актер поделился, что будет дальше знакомиться с регионами, а также привлекать внимание к разминированию. Дело в том, что когда российские военные оккупировали территории, они миновали все вокруг. Поэтому сейчас разминирование – это важная задача.

Миша Коллинз в Киеве / Фото: instagram.com/misha

"Доброе утро, Украина. Солнце только что взошло, а я уже прибыл в Киев. Я буду знакомиться с регионами и говорить о разминировании. А еще я хочу сказать, что я люблю тебя, Украина, и очень спасибо за то, что мы меня приняла. Для меня большая честь возвращаться сюда", — поделился актер.

Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз прибыл в Украину и назвал цель своего приезда

Напомним, Миша Коллинз впервые приезжал в Украину в мае прошлого года. Знаменитость побывал в Киеве. Также актер посетил Черниговскую область и освобожденный от оккупантов Ирпень.

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