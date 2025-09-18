- Дата публикации
Звезда "Сверхъестественного" Коллинз возмутил украинцев неоднозначной позицией относительно войны в Украине
Артист вызвал активную дискуссию между поклонниками в Сети.
Американский актер Миша Коллинз, звезда сериала "Сверхъестественного", удивил своей двусмысленной позицией относительно войны России против Украины.
Звезда сделал эмоциональное пост в Threads после встречи с российским бортпроводником. По словам актера, мужчина, который узнал его и попросил фото, смущенно признался, что из России, ведь "знает, что Коллинз ненавидит эту страну". В ответ артист решил публично уточнить свою позицию: он не имеет ненависти к народам, а только к их лидерам.
"Я ненавижу то, что Путин сделал с Украиной и Сирией. Я не ненавижу палестинцев, но ненавижу то, что сделал ХАМАС 7 октября. Я не ненавижу Израиль или израильтян, но ненавижу страдания и разрушения, которые принес Нетаньяху. Я люблю свою страну, но ненавижу то, что делает Трамп", — написал актер.
Коллинз добавил, что плохие лидеры используют народы для собственной выгоды, а это не делает простых людей "плохими". По его мнению, наоборот, такие обстоятельства должны вдохновлять на борьбу за справедливость.
Впрочем, украинские подписчики звезды с такой позицией не согласились. Украинцы поблагодарили Коллинза за его поддержку, но подчеркнули: миф о "хороших русских" — опасен и вреден для понимания истинной сути войны. Они напомнили, что ответственность за войну лежит не только на Путине, но и на самих россиянах:
Это не Путин стоит на оккупированных территориях и стреляет в украинцев. Это делают простые россияне.
Миша, почитай, как они радуются нашим смертям и пишут, что Крым и Мариуполь их.
Если 140 миллионов людей не могут восстать против горстки преступников у власти, то это потому, что они этого не хотят.
