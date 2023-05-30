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Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз показался в Киеве и довел россиян до истерики

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2050
Время на прочтение
2 мин
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Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз показался в Киеве и довел россиян до истерики

Миша Коллинз поддерживает Украину / Фото: instagram.com/misha

Знаменитость приехал в Украину.

Известный американский актер Миша Коллинз, который снимался в сериале "Сверхъестественное", приехал в Киев.

В частности, артист на поезде прибыл в столицу Украины и показался на Центральном железнодорожном вокзале. Встретил Коллинза известный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко.

Голливудский актер на железнодорожном вокзале даже успел по-украински сказать: "Украина, мы едем к вам".

Миша Коллинз в Киеве / © t.me/U24_gov_ua
Миша Коллинз в Киеве / Фото: t.me/U24_gov_ua

Как сообщается на правительственной платформе UNITED24, у Коллинза есть украинские корни, его предки – из Киевской области. Кстати, в колледже знаменитость изучал украинскую историю и политику. До полномасштабной войны звезда Голливуда уже приезжал в Украину.

На днях Миша Коллинз поддержал украинцев. Актер поздравил Киев с Днем города, опубликовав видео о столице Украины и написав по-украински – "Як тебе не любити, Києве мій".

Миша Коллинз поддерживает Украину / © instagram.com/misha
Миша Коллинз поддерживает Украину / Фото: instagram.com/misha

Также вместе с другими актрисами из сериала "Сверхъестественное" знаменитость разворачивал украинский флаг в знак поддержки Украины. Украинцы оценили поступок Миши Коллинза, тем временем у россиян это вызвало настоящую истерику. Они в комментариях под постом устроили перепалку и обвиняли актера, что тот должен поддерживать страну-агрессора Россию, которая развязала войну в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2050
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