Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз придумал оригинальный способ, как помочь Украине в разминировании

Звезда сериала "Сверхъестественное", американский актер с украинскими корнями Миша Коллинз рассказал, как помогает Украине в разминировании деоккупированных территорий.

Звезда Голливуда собственными глазами видел последствия пребывания оккупантов на украинских землях и наблюдал за работой саперов, которые обезвреживают взрывоопасные предметы, оставленные российскими оккупантами. Коллинз хочет помочь Украине в размешивании. Артист инициировал благотворительный сбор средств на специальный автомобиль для разминирования.

Миша Коллинз / Фото: instagram.com/u24.gov.ua

"Люди постоянно спрашивают меня: "Что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию? Разве мы не должны оставить этот вопрос на усмотрение правительств?". Но каждый доллар помогает, а проект разминирования в Украине чрезвычайно важен и чрезвычайно недофинансирован. Наши пожертвования на покупку этой машины не закончат войну, и она не очистит все украинские земли, однако она обезвредит много тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов и не даст сотням, если не тысячам, невинных украинцев, в частности женщинам и детям, потерять конечности или жизнь", — прокомментировал актер.

Цель благотворительного сбора – 450 тысяч долларов. Именно столько стоит автомобиль. Благодаря ему саперы смогут более безопасно разминировать земли, перевозить взрывоопасные предметы в места их ликвидации. Машина бронирована и может легко передвигаться по бездорожью, тем временем экипаж защищен специальной стенкой, которая не позволит осколкам разлетаться и уменьшает влияние ударной волны при детонации взрывного предмета.

Кстати, желающие задонатить деньги смогут принять участие в розыгрыше призов. Миша Коллинз среди тех, кто перевел на разминирование Украины от 24 долларов, разыграет тренч из "Сверхъестественного" и пять галстуков со своей подписью.

Миша Коллинз

"Даже после окончания войны это останется существенной проблемой, но небольшие взносы помогут предотвратить серьезные страдания. Поэтому я прошу всех, кто может, внести свой вклад. А чтобы поощрить вас, если вы фанат моего старого шоу, вы можете выиграть пальто или галстук Кастиеля из моим автографом", — отметил актер.

Напомним, сейчас Миша Коллинз находится в Украине. В Киев артист прибыл 21 мая. Он уже успел сфотографироваться на фоне уничтоженной российской техники и рассказать о целях визита Украины.

Читайте также: