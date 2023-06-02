Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз в бронежилете и каске отправился в Ирпень и на Черниговщину

Американский актер с украинскими корнями Миша Коллинз, на днях приехавший в Киев, побывал в освобожденном Ирпене и на Черниговщине.

Звезда сериала "Сверхъестественное" стал послом фандрайзинговой платформы UNITED24 и присоединился к программе гуманитарного разминирования украинских территорий.

Так, вместе со специалистами ГСЧС Коллинз сначала отправился в освобожденный от оккупантов Ирпень. В лесу, который до сих пор разминируют саперы, актер своими глазами смог увидеть, какой огромный объем работы по разминированию ждет украинских специалистов.

"Операция по обезвреживанию мин по всей территории Украины является очень сложным и масштабным проектом, который требует большого количества специального оборудования, подготовки и, конечно, людей, которые все это будут делать. Нам нужна их помощь в Украине", — отметил Коллинз в эфире "Единого телемарафона".

Миша Коллинз в Ирпене / Фото: instagram.com/misha

Также актер прогулялся по городу и увидел все последствия российского вторжения на украинские территории. Миша сделал красноречивое фото на фоне сгоревшей техники, которые разрисовали подсолнухами.

Миша Коллинз в Ирпене / Фото: instagram.com/misha

После этого Коллинз отправился на Черниговщину. Актер побывал всего в двух километрах от позиции врага. Там актер провел день с военными Государственной специальной службы транспорта и увидел подрыв оставленных российской армией мин и боеприпасов.

Миша Коллинз / Фото: instagram.com/u24.gov.ua

"Украинский специалист по разминированию, с которым я здесь гулял, еще год назад был водным энтомологом (изучал водяных жуков). У него двое детей. Он отложил свой микроскоп и взял в руки металлоискатель, чтобы помочь очистить землю от мин и боеприпасов, что не разорвались, из которой отступили россияне", — поделился Миша.

Миша Коллинз / Фото: instagram.com/u24.gov.ua

Отметим, что визит Коллинза в Украину вызвал настоящую истерику у россиян. Пользователи из РФ атаковали социальные сети актера с гневными комментариями и проклятиями. Однако своего мнения Миша не изменил и продолжает поддерживать Украину, тем более что у него самого есть киевские корни и он с самого детства неоднократно слышал о преступлениях советской и российской власти.

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