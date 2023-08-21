Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз в свое 49-летие попросил об особом подарке для Украины

Звезда сериала "Сверхъестественное", американский актер с украинскими корнями Миша Коллинз в свой день рождения попросил об особом подарке для Украины.

20 августа знаменитости исполнилось 49 лет. Как в своем Instagram признался Коллинз, в свой день рождения он обычно воздерживается от празднований и не желает подарков. Однако в этом году актер решил сделать полезное дело.

Знаменитость попросил поклонников присоединиться к сбору средств на разминирование Украины. Как отметил актер, ему будет действительно приятно, если его фанаты перечислять хотя бы один доллар в помощь украинцам и ускорят наступление мирной жизни.

Миша Коллинз и Владимир Зеленский / Фото: instagram.com/misha

"Обычно я стараюсь ничего не делать по случаю дня рождения, но я понял, что хочу что-то сделать. Я был бы рад, если бы вы внесли свой вклад разминирование Украины, чтобы помочь спасти мирное население. Это чрезвычайно эффективный способ потратить несколько долларов. Так что пожертвуете средства для Украины, чтобы обрадовать меня на день рождения?" – обратился к фанатам Коллинз.

Напомним, Миша Коллинз – посол правительственной платформы UNITED24 в направлении разминирования земель. В конце мая актер приезжал в Украину, а именно в Киев. У россиян началась настоящая истерика, ведь их кумир поддерживает украинцев и осуждает ужасную войну, виновницей которой стала Россия.

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