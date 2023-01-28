Звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк рассказал, что просился на фронт и почему его не взяли

Звезда комедии "Свингеры", актер, ведущий и музыкант Михаил Кукуюк поделился, что хотел взять в руки оружие и пойти на фронт защищать Украину.

Однако его не взяли из-за проблем со здоровьем. Об этом артист рассказал в программе "Ранок Вдома". Поэтому Кукуюк решил делать то, что у него получается лучше всего и нести свою службу на культурном фронте.

Вместе со своей группой "Матлох" актер посещает и военных. По словам музыканта, такие встречи дарят ему силу и вдохновение:

"Не было страха. Когда говоришь с нашими парнями, девушками то действительно на душе становится спокойнее. Я тоже просился на фронт, но моя близорукость позволила бы мне разве что поваром быть. Так что мне до сих пор хочется частицу себя среди военных оставить, потому что там происходит матч, а я на скамье запасных, скажем так. Так что поднимаю боевой дух военным, как умею. Потому что мотивация и поддержка наших западных союзников – это серьезный микс, который помогает бить врага", – прокомментировал Кукуюк.

Михаил Кукуюк

Звезда также поделился, что сейчас активно работает в театре, дает концерты со своей музыкальной группой, пишет и читает стихи. Такие мероприятия Кукуюк называет "Высокой поэзией", они исключительно для взрослой аудитории и, по сравнению с предыдущими, имеют коренным образом другие, глубокие смыслы.

"Высокая поэзия" задумывалась как немножко инверсионная штука, как некий оксюморон. Я писал разные, совершенно дибильные стихи и назвал это высокой поэзией, но со временем оно как-то приобрело другую окраску. А выступление только для зрителей 18+, потому что много откровенных разговоров, нецензурная лексика. Все началось после "русского военного корабля", но согласитесь, в наших условиях должна быть возможность выпустить на волю негативные эмоции. Впрочем, после войны мы должны возвращаться к нормальной цензурированной лексике", – поделился Кукуюк.

Сегодня актер верит только в светлое будущее и настраивает себя и других на победу.

"Ждем концертов в Севастополе, в Донецке, в Мариуполе, в Луганске. Всем желаю – победы, которую мы хорошо потом отпразднуем, погудим, поговорим и потихоньку разойдемся отстраивать нашу страну", – сказал актер.

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