Звезда "Такси" Котийяр разошлась с известным режиссером после 18 лет отношений: бывшие сделали заявление

Марион Котийяр и Гийом Кане / © Associated Press

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Французская оскароносная актриса Марион Котийяр и ее избранник, режиссер Гийом Кане, официально разошлись после 18 лет отношений.

Пара сделала совместное заявление, которое подтвердило давние слухи об их расставании. 49-летняя Марион и 52-летний Гийом были вместе почти два десятилетия, однако так и не узаконили отношения. Несмотря на это, у пары родилось двое детей. В своем официальном заявлении они отметили, что решение о разрыве было принято по взаимному согласию, и призвали уважать их личную жизнь, пишет Associated Press.

"После 18 лет вместе Марион Котийяр и Гийом Кане решили развестись по взаимному согласию. Опубликовав это заявление, Марион и Гийом также выражают желание, чтобы их личная жизнь, а особенно жизнь их двух детей, оставалась неприкосновенной", — сообщил представитель пары изданию Agence France-Press.

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Марион Котийяр и Гийом Кане / © Associated Press

Причины расставания не разглашаются, однако Котийяр и Кане надеются избежать дальнейших спекуляций и слухов. К слову, на протяжении последних лет СМИ неоднократно писали о якобы проблемах в отношениях пары. Но Гийом Кане отмечал, что они — "обычная семья, которая переживает сложные времена, меняется, но остается вместе". На этот раз звезды все же поставили точку в отношениях.

Напомним, недавно певица Камалия назвала, что стало для нее последней каплей перед разводом с миллиардером Захуром.