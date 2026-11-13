ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
92
Время на прочтение
4 мин

Звезда "Танцев со звездами", откровенная исповедь актрисы и слезы Могилевской: чем удивит новый выпуск "Голосу-14"

В скором времени в эфир выйдет четвертый выпуск слепых прослушиваний «Голосу країни-14», который обещает много интересного.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Тренера "Голосу країни-14"

Тренера «Голосу країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

На сцене «Голосу країни-14» не утихают эмоции, а каждое слепое прослушивание становится историей о смелости, мечтах и желании быть услышанным.

В четвертом выпуске народного вокального шоу, премьера которого состоится 15 ноября в 21:00 на канале 1+1 Украина, зрители увидят зажигательные выступления, неожиданные признания и слезы тренеров. В частности, одна из участниц после того, как к ней не развернулся ни один из тренеров, не скрывала возмущения и заявила, что они пожалеют о своем решении.

«Я просто в шоке!» — эмоционально отреагировала участница и обратилась к тренерам со словами: «Вы все еще пожалеете». В то же время девушка получила от Натальи Могилевской, Тины Кароль и MONATIK дельные советы и наставления, которые помогут ей двигаться дальше. А на каких словах одна из звездных наставниц не смогла сдержать слез — зрители увидят в выпуске.

Тренера «Голосу країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Тренера «Голосу країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Не обошлось и без юмора. Один из участников настолько увлекся Тиной Кароль, что назвал ее «своей пинаколадой». А вспыльчивое исполнение украинского современного хита так понравилось певице, что она даже покинула тренерское кресло и пошла танцевать.

Среди участников четвертого выпуска слепых прослушиваний люди с очень разными историями. В частности, на сцену проекта вышел брат суперфиналиста «Голосу країни-12» Сергея Соловьева. Он признался, что устал быть в тени и теперь хочет заявить о себе самостоятельно.

Еще одна участница училась во всемирно известном музыкальном университете Беркли в США, спела в дуэте со Святославом Вакарчуком в Нью-Йорке, а сейчас вернулась в родную Одессу. За кулисами ее пришел поддержать известный танцор и звезда проекта «Танцы со звездами» Макс Леонов.

Макс Леонов / © YULA company

Макс Леонов / © YULA company

Особенное внимание привлекла история актрисы театра и кино, участницы творческого объединения МУР и мюзикла «Кабаре». На «Голос країни» она пришла не только ради музыкальной мечты, но и чтобы поддержать женщин, переживших насилие, харасмент и недопустимое поведение на работе.

«Я почувствовала это на себе. Я работала в таких условиях и не один год. Меня оценивали как сексуальный объект. Ты приходишь на репетиции работать, а там что-то слышишь о своей попе или груди. Режиссер называл это режиссерским методом работы», — призналась девушка.

Поддержать ее пришла ведущая Маричка Падалко — именно она поощрила актрису отправиться на проект и попробовать свои силы на сцене «Голосу країни».

Не менее откровенной была и Наталья Могилевская, которая рассказала о необычном опыте: в свое время, будучи уже известной артисткой, она решила пойти работать в Театр импровизации, чтобы испытать себя в новой роли.

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

«Мне было очень неудобно, когда молодые юмористы смеялись надо мной. Это был ужас для меня и моего статуса», — рассказала Наталья.

Впрочем, именно ради нового опыта артистка и решилась на этот шаг — хотела лучше чувствовать себя, свое тело и душу.

MONATIK в это время вспомнил, как в свое время все засыпали под песню Натальи Могилевской «Місяць по небу ходить», пошутив, что артистка создавала детский контент еще до того, как это стало мейнстримом. В ответ Наталья поделилась семейным секретом.

MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

«Мой ребенок пожалуй единственный ребенок, которому я не пела песню „Я кажу ні (Місяць)“. Я каждый вечер придумываю для нее новую песню. Мелодия та же, но разные темы — о событиях прошедшего дня. Так она мне тоже рассказывает, что с ней произошло за этот день. Кстати, очень тяжело было младшую дочь приучить рассказывать какие-то положительные вещи. И когда она поняла, что я даю яркую реакцию на подобные новости, она больше стала делиться со мной. И вот каждый раз это новая колыбельная. Думаю, вот почему я их не записываю?» — признается артистка.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале 1+1 Украина и на Netflix. Ведущие сезона — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, ведущая бекстейдж — Натали Солоник. Тренеры — Тина Кароль, Наталья Могилевская, MONATIK и Артем Пивоваров.

Напомним, недавно отгремел третий выпуск слепых прослушиваний «Голосу країни-14». На сцене выступил племянник лидера «Другої Ріки» Валерия Харчишина, а истории участников не дали сдержать слез.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie