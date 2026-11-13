Звезда "Танцев со звездами", откровенная исповедь актрисы и слезы Могилевской: чем удивит новый выпуск "Голосу-14"

Тренера «Голосу країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

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На сцене «Голосу країни-14» не утихают эмоции, а каждое слепое прослушивание становится историей о смелости, мечтах и желании быть услышанным.

В четвертом выпуске народного вокального шоу, премьера которого состоится 15 ноября в 21:00 на канале 1+1 Украина, зрители увидят зажигательные выступления, неожиданные признания и слезы тренеров. В частности, одна из участниц после того, как к ней не развернулся ни один из тренеров, не скрывала возмущения и заявила, что они пожалеют о своем решении.

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«Я просто в шоке!» — эмоционально отреагировала участница и обратилась к тренерам со словами: «Вы все еще пожалеете». В то же время девушка получила от Натальи Могилевской, Тины Кароль и MONATIK дельные советы и наставления, которые помогут ей двигаться дальше. А на каких словах одна из звездных наставниц не смогла сдержать слез — зрители увидят в выпуске.

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Тренера «Голосу країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Не обошлось и без юмора. Один из участников настолько увлекся Тиной Кароль, что назвал ее «своей пинаколадой». А вспыльчивое исполнение украинского современного хита так понравилось певице, что она даже покинула тренерское кресло и пошла танцевать.

Среди участников четвертого выпуска слепых прослушиваний люди с очень разными историями. В частности, на сцену проекта вышел брат суперфиналиста «Голосу країни-12» Сергея Соловьева. Он признался, что устал быть в тени и теперь хочет заявить о себе самостоятельно.

Еще одна участница училась во всемирно известном музыкальном университете Беркли в США, спела в дуэте со Святославом Вакарчуком в Нью-Йорке, а сейчас вернулась в родную Одессу. За кулисами ее пришел поддержать известный танцор и звезда проекта «Танцы со звездами» Макс Леонов.

Макс Леонов / © YULA company

Особенное внимание привлекла история актрисы театра и кино, участницы творческого объединения МУР и мюзикла «Кабаре». На «Голос країни» она пришла не только ради музыкальной мечты, но и чтобы поддержать женщин, переживших насилие, харасмент и недопустимое поведение на работе.

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«Я почувствовала это на себе. Я работала в таких условиях и не один год. Меня оценивали как сексуальный объект. Ты приходишь на репетиции работать, а там что-то слышишь о своей попе или груди. Режиссер называл это режиссерским методом работы», — призналась девушка.

Поддержать ее пришла ведущая Маричка Падалко — именно она поощрила актрису отправиться на проект и попробовать свои силы на сцене «Голосу країни».

Не менее откровенной была и Наталья Могилевская, которая рассказала о необычном опыте: в свое время, будучи уже известной артисткой, она решила пойти работать в Театр импровизации, чтобы испытать себя в новой роли.

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

«Мне было очень неудобно, когда молодые юмористы смеялись надо мной. Это был ужас для меня и моего статуса», — рассказала Наталья.

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Впрочем, именно ради нового опыта артистка и решилась на этот шаг — хотела лучше чувствовать себя, свое тело и душу.

MONATIK в это время вспомнил, как в свое время все засыпали под песню Натальи Могилевской «Місяць по небу ходить», пошутив, что артистка создавала детский контент еще до того, как это стало мейнстримом. В ответ Наталья поделилась семейным секретом.

MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

«Мой ребенок пожалуй единственный ребенок, которому я не пела песню „Я кажу ні (Місяць)“. Я каждый вечер придумываю для нее новую песню. Мелодия та же, но разные темы — о событиях прошедшего дня. Так она мне тоже рассказывает, что с ней произошло за этот день. Кстати, очень тяжело было младшую дочь приучить рассказывать какие-то положительные вещи. И когда она поняла, что я даю яркую реакцию на подобные новости, она больше стала делиться со мной. И вот каждый раз это новая колыбельная. Думаю, вот почему я их не записываю?» — признается артистка.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале 1+1 Украина и на Netflix. Ведущие сезона — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, ведущая бекстейдж — Натали Солоник. Тренеры — Тина Кароль, Наталья Могилевская, MONATIK и Артем Пивоваров.

Напомним, недавно отгремел третий выпуск слепых прослушиваний «Голосу країни-14». На сцене выступил племянник лидера «Другої Ріки» Валерия Харчишина, а истории участников не дали сдержать слез.

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