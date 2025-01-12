Звезда "Теней забытых предков" серьезно оскандалилась из-за отказа говорить на украинском на сцене

Звезда фильма "Тени забытых предков", актриса Лариса Кадочникова попала в громкий скандал из-за отказа на публике говорить на украинском.

Артистка выступала на церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино. Свою речь 87-летняя Кадочникова начала на русском языке. Однако журналист Руслан Кошовенко попросил актрису перейти на украинский язык. На что артистка ему отказала. Знаменитость заявила, что имеет право разговаривать на любом языке и попросила уважать ее. По словам Кадочниковой, на украинском она играет в театре. Также актриса призвала относиться с пониманием друг к другу и не враждовать.

"Я на украинском языке играю в театре. Вы меня извините, но я имею право говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я много чего сделала для Украины. Я никуда не уезжала, я здесь и играю в театре спектакли на украинском языке. Я хотела еще сказать самое главное, мы должны любить друг друга и понимать: Украина - одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по пустякам друг друга — так мы погибнем", — заявила со сцены актриса.

Звезда "Теней забытых предков" попала в скандал из-за публичного отказа переходить на украинский

Собравшиеся в зале поддержали Ларису Кадочникову. Артистке начали аплодировать, а некоторые еще и выкрикнули "браво". Однако с такой позицией была категорически не согласна писательница Лариса Ницой. В своем Facebook она раскритиковала Кадочникову за отказ говорить на украинском. Писательница отметила, что это безответственно. Также Ницой подчеркнула, что это непонятная позиция, особенно во время войны, когда россияне развязали на территории Украины ужасную войну. Также писательница пристыдила присутствующих в зале, которые аплодировали и выкрикивали "браво".

"Хочется спросить у этой лауреатки многих премий, Ларисы Кадочниковой, для какой страны она сделала достаточно? Для Москвы? Таща всю жизнь в Украину "русский мир", популяризируя его язык, за которым пришли танки? Исполняя роли в кино на московском, выступая повсюду на московском, общаясь со всеми московским, опершись на сцену вручать премию на московском, и лишь иногда пользуется украинским, где нельзя обойти закон, — в спектаклях. Кинематографисты в зале Дома кино на ее демарш против украинского языка воскликнули "браво" и зааплодировали, поддерживая московскую позицию", — возмутилась писательница.

Пост Ларисы Ницой

Напомним, недавно группа 5'Nizza попала в серьезный скандал из-за русского языка. Музыканты пригласили на свои концерты за границей на русском языке. Артистов обвинили в том, что они работают на российскую аудиторию.

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