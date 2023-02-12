Звезда тенниса Стаховский, который воюет в Бахмуте, из-за войны разводится с женой-россиянкой

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский с началом полномасштабного вторжения пошел воевать за Украину в рядах ВСУ и защищает страну в самой горячей точке – городе Бахмут.

Стаховский нашел время, чтобы пообщаться с приехавшими в Бахмут журналистами "Українського свідка". Во время интервью, в частности, звезда тенниса признался, что решил развестись со своей женой Анфисой, родом из Сибири, из Кемерово.

Сергей Стаховский с женой

Стаховский признался, что они с супругой-россиянкой разошлись на фоне того, что спортсмен ушел воевать за Украину. Еще в начале полномасштабной войны Сергей пытался как-то общаться и уладить отношения. Тогда жена и дети Стаховского находились в Венгрии:

"Общался с детьми, с женой, потому что тогда еще пытался каким-то образом все уладить, объяснить жене, что здесь такой п*здец творится. А то, что они там живут в какой-то нормальной среде, не значит, что все выглядит так в Украине. Потому что в Украине совсем иначе. Здесь люди теряют детей, родителей, семьи", – сказал защитник.

Сергей Стаховский с женой

Он отметил, что война ускорила процесс расставания:

"Она ускорила процессы понимания. Показала белое и черное. Здесь ты или жив, или ты мертв. Или еще, бывает, ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-то политику, каким-то образом договориться. Все очень просто и очень страшно иногда", – добавил спортсмен.

Также защитник признался, что в разводе больше всего ему жаль детей:

"Жалею за детей, потому что я всю жизнь был уверен, что такого поступка не сделаю. Здесь мне за себя даже стыдно, потому что это самый большой удар для детей", – сказал Стаховский.

Сергей Стаховский с женой и детьми

Он добавил, что они пока не знают о решении мамы и отца разойтись и он будет стараться как можно больше скрывать от них эту информацию

"Я им этого не говорю. Они еще не знают. Они знают, что идет война, что папа в Киеве, папа часто ездит куда-то, потому что он же соревновался, его и так, в принципе, не было дома. Они каким-то образом привыкли. Они также не знают что мама с папой в таких немножко…" – сказал Стаховский.

Напомним, что Сергей Стаховский и россиянка Анфиса Булгакова поженились в 2011 году. В браке у пары родилось трое детей – 8-летняя дочь Таисия, 6-летний сын Никифор и трехлетний сын Алекс.

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