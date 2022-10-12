Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко через год после развода забеременела первенцем

Звезда сериала "Теория большого взрыва", американская актриса Кейли Куоко беременна первенцем.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram и опубликовала фото, где у нее виднеется немалый животик. Кейли уже знает пол ребенка. Она вместе со своим избранником, американским актером Томом Пелфи, устроила гендер-пати.

Беременная Кейли Куоко / Фото: instagram.com/kaleycuoco

У пары в следующем году родится девочка.

Кейли Куоко со своим избранником / Фото: instagram.com/kaleycuoco

"Крошка Пелфри появится в 2023 году. Я на седьмом небе от счастья... Я люблю тебя, Том Пелфри", — поделилась счастливая актриса.

Кейли Куоко со своим избранником / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Напомним, Кейли Куоко дважды выходила замуж. Первым мужем актрисы стал теннисист Райан Свитинг. Но через три года они развелись. Вторым мужем Кейли стал актер Карл Кук. Впрочем, их брак длился недолго. В сентябре 2021 года пара развелась. Об отношениях Кейли с актером Томом Пелфи стало известно в марте этого года.

Кейли Куоко со своим избранником / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Отметим, что для 36-летней звезды сериала "Теория большого взрыва" это первый ребенок.

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