Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко через год после развода забеременела первенцем

Американская актриса рассекретила пол будущего малыша.
Звезда сериала "Теория большого взрыва", американская актриса Кейли Куоко беременна первенцем.
Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram и опубликовала фото, где у нее виднеется немалый животик. Кейли уже знает пол ребенка. Она вместе со своим избранником, американским актером Томом Пелфи, устроила гендер-пати.
У пары в следующем году родится девочка.
"Крошка Пелфри появится в 2023 году. Я на седьмом небе от счастья... Я люблю тебя, Том Пелфри", — поделилась счастливая актриса.
Напомним, Кейли Куоко дважды выходила замуж. Первым мужем актрисы стал теннисист Райан Свитинг. Но через три года они развелись. Вторым мужем Кейли стал актер Карл Кук. Впрочем, их брак длился недолго. В сентябре 2021 года пара развелась. Об отношениях Кейли с актером Томом Пелфи стало известно в марте этого года.
Отметим, что для 36-летней звезды сериала "Теория большого взрыва" это первый ребенок.
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