Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко разводится с мужем-актером

Пара была в браке 3 года.

Супруги актеров Кейли Куоко и Карл Кук объявили о разводе.

Звезда сериала "Теория большого взрыва" и ее избранник разорвали отношения после трех лет брака. Об этом эксы сообщили изданию People. Знаменитости признались, что хотели скрыть разрыв от фанов, впрочем, все же решили публично рассказать об этом.

"Несмотря на глубокую любовь и уважение друг к другу, мы осознали, что наши нынешние пути ведут нас в противоположных направлениях. Нет никакого гнева или враждебности, как раз наоборот", — говорится в сообщении.

Кейли Куоко и Карл Кук / instagram.com/kaleycuoco

Эксы также поделились, что приняли решение расстаться вместе. Актеры добавили, что больше не будут рассказывать об этом и попросили фанатов проявить уважение.

Кейли Куоко и Карл Кук / instagram.com/kaleycuoco

Напомним, Кейли Куоко и Карл Кук познакомились в 2016 году на скачках. В ноябре в 2017 году Карл сделал любимой предложение в ее день рождения. Через год пара поженилась. Впрочем, жить вместе актеры начали лишь в 2020-м. Супруги вместе не жили из-за того, что занимались строительством своего общего дома. Детей у них нет.

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