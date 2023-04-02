Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко родила первенца и показала первые фото ребенка

Знаменитость родила девочку.
Звезда сериала "Теория большого взрыва", американская актриса Кейли Куоко родила первенца.
Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Кейли вместе со своим избранником, актером Томом Пелфри, стали родителями девочки. Дочь, которая появилась на свет 30 марта, пара назвала Матильдой.
"Представляем вам Матильду Кармин Ричи Пелфри, новый свет в нашей жизни! Мы чрезвычайно счастливы и благодарны за это маленькое чудо. Спасибо врачам, медсестрам, семье и друзьям, которые очень помогали нам в течение последних нескольких дней", — поделилась актриса.
В частности, Кейли не стала скрывать ребенка, а уже показала его первые фото в Сети.
Напомним, о беременности звезды "Теории большого взрыва" стало известно в октябре прошлого года. Отцом ребенка стал актер Том Пелфри.
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