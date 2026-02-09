Звезда "Тихой Навы" Лариса Руснак раскрыла причину распада ее 8-летнего брака и в отношениях ли сейчас

Лариса Руснак / © скриншот с видео

Реклама

Звезда сериала "Тихая Нава", актриса Лариса Руснак раскрыла причину распада ее единственного брака и призналась, находится ли сейчас в отношениях.

В течение восьми лет артистка была замужем за Тарасом Оглоблиным, от которого родила сына Ивана. Однако брак пары распался. Лариса Руснак в интервью Алине Доротюк назвала причину. По словам актрисы, они с бывшим мужа не сепарировались от родителей. Папа Оглоблина хотел, чтобы семья жила вместе. По мнению актрисы, это, конечно, возможно, но в большом доме, однако ужиться в маленькой квартире довольно сложно.

"Отец (Тараса - прим. ред.) хотел, чтобы была большая семья... Я думаю, если бы большая семья жила в большом доме, была бы одна история. А когда большая семья живет в двух комнатах - это совсем другая история, в двух маленьких комнатах, в трех. Есть как есть. Я счастлива со всего, что произошло. Надо бежать, съезжать - это как я думаю, может, есть какие-то уникальные случаи. Но мне кажется, что надо строить свою историю, свое гнездо, свои традиции", - говорит актриса.

Реклама

Лариса Руснак / © скриншот с видео

После развода бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения, хоть и у Тараса Оглобина уже другая семья. Сама же Лариса Руснак не состоит в отношениях. Актриса говорит, что ей вполне комфортно самой и она не хочет менять собственный быт и подстраиваться под кого-то.

"Мне так хорошо самой сейчас. Моя мама когда-то так переживала, говорит: "Вот, если ты не выйдешь замуж уже сейчас, все, уже потом люди привыкают". Я не хочу уже больше менять свои привычки, я не хочу менять свою жизнь. Я понимаю, что все равно это обязанности, а сейчас мне есть чем заниматься. Мне с собой хорошо", - отметила артистка.

Напомним, сейчас актрису Елену Кравец подозревают в разводе с мужем. Недавно артистка раскрыла правду о своем семейном положении.