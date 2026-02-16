Звезда "Тихой Навы" рассказала о трудностях в отношениях с любимым-военным: "Очень сложно"

Анастасия Пустовит

Звезда «Первых ласточек» и «Тихой Навы», актриса Анастасия Пустовит высказалась об отношениях с возлюбленным, который с начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

По словам артистки, уже четыре года они фактически живут порознь. Она пытается использовать каждую свободную возможность, чтобы увидеться — если нет спектаклей или съемок, сразу отправляется ближе к прифронтовой зоне, где служит ее избранник. И остается там настолько долго, насколько позволяют обстоятельства.

«Стараюсь по возможности приехать хотя бы на день-два. Если получается на большее — приезжаю на большее. Как только у меня нет ни проектов, ни спектаклей — я сразу еду туда к нему. То есть туда ближе к прифронтовой зоне. Да и живу с ним по возможности сколько могу. Он так же», — рассказала звезда в интервью Алине Доротюк.

Анастасия Пустовит

Несмотря на любовь к профессии, Пустовит признается, что в ее системе ценностей первое место занимают именно отношения. Она убеждена, что человека нужно сознательно выбирать каждый день, ведь никаких гарантий в жизни не существует. Актриса также откровенно говорит, что за эти годы они не имели привычных для большинства пар общих моментов. Из-за этого эмоционально было непросто.

«Люди за четыре года проходят переезды, какие-то еще штуки, совместные праздники — все. Ничего всего этого не проходило. И я не выдерживаю, и я не выдерживала, и потом опять выдерживала, и потом опять не выдерживала. И такие качели были… Очень сложно», — поделилась актриса.

Впрочем, главной опорой для пары стал диалог. Пустовит отмечает, что возможность говорить обо всем без осуждения — это фундамент их отношений. Она считает себя счастливой, что ее возлюбленный умеет не только слушать, но и открыто делиться собственными переживаниями.

Актриса признается, что именно он — первый человек, которому она рассказывает о своих победах, поражениях, кризисах или радостях. И только потом — родные. Для нее это и есть настоящая близость, даже если километры временно разделяют.