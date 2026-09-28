Звезда TikTok Анетта Барсовна ошеломила своим заработком в месяц: сколько она получает из блога

Анетта Барсовна

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Украинская блогерша Анетта Барсовна, которая шутливо называет себя «королевой Троещины», откровенно раскрыла свои заработки.

Так, в проекте «Наодинці з Гламуром» звезда не скрывает, что сейчас ее основной доход составляет блог. В частности, она берет гонорар за размещение рекламы в своих соцсетях, имеющих более 100 тыс. подписчиков и собирающих миллионы просмотров.

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Однако Анетта подчеркивает, что не берется рекламировать сомнительные продукты или такие, которые ей самой не нравятся, а «идет по зову души». Все финансовые отчетности ведет команда блогерши. Впрочем, она предполагает, что больше всего за рекламу ей предлагали около трех тысяч долларов.

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Анетта Барсовна

В то же время в разговоре с журналисткой Анной Севастьяновой звезда Сети все же рассекретила, что ее ежемесячный заработок может достигать пяти-восьми тысяч долларов.

К слову, за плечами у Анетты Барсовны два высших образования — экономическое и юридическое. Однако сейчас она поставила всю карьеру на паузу и сосредоточилась на развлекательном контенте. Если в будущем внезапно исчезнут соцсети, то блогер убеждает, что найдет чем заняться, потому что он «человек умный».

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: АНЕТТА БАРСІВНА: «ТІЛЬКИ НЕ З ПОЛЯКОВОЮ!» | Інтерв'ю про ЗАРОБІТКИ, чоловіка та роботу із ЗІРКАМИ

Напомним, недавно бывший ведущий Сергей Притула ошеломил признанием о своих многомиллионных заработках. Знаменитость назвал точную сумму доходов.

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