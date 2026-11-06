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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
258
Время на прочтение
3 мин

Звезда TikTok и участник Kalush Orchestra без маски: кто будет покорять "Голос країни" в новом выпуске

Уже в это воскресенье, 8 ноября в 21:00, зрители смогут услышать новые голоса, а тренеры раскроют свои неожиданные увлечения.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Елена Украинец

Елена Украинец / © пресслужба каналу "1+1"

В третьем выпуске слепых прослушиваний «Голосу країни-14» зрителей ждут не только вокальные выступления, но и неожиданные истории участников, решившихся выйти за пределы привычной жизни.

Новый эпизод шоу выйдет 8 ноября в 21:00 на телеканале «1+1 Україна» и Netflix за подпиской в Украине. В этот раз перед звездными тренерами выступят популярная преподавательница вокала из TikTok, участник Kalush Orchestra, певческий лесник, племянник фронтмена «Другої Ріки» Валерия Харчишина и другие исполнители. Среди них также будет рок-певица, чье выступление побуждает одного из наставников к откровенным признаниям.

Тренеры «Голоса країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Тренеры «Голоса країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Преподаватель из TikTok, которую когда-то отказались видеть на сцене

Одной из участниц станет Елена Украинец — преподаватель вокала и TikTok-блогерша, чьи эмоциональные уроки собирают миллионы просмотров. За кулисами шоу она рассказала, что в свое время почти отказалась от мечты стать певицей. Причиной послужила жесткая критика продюсера, который вместо оценки вокальных способностей сосредоточился на ее внешности.

«Как сказал один продюсер: у тебя кривые ноги и косые глаза. Куда тебе двигаться? Я решила, что, пожалуй, мне не нужно на сцене петь. Возможно, я недостаточно талантлива. Значит, и нечего рыпаться», — вспомнила преподаватель.

В итоге Елена нашла себя в преподавании вокала, а ее нестандартная манера работы с учениками принесла ей популярность в соцсетях. Более того, один из ее роликов даже прокомментировала Леди Гага. Теперь блогер попробует покорить и телевизионную сцену.

Елена Украинец / © пресслужба каналу "1+1"

Елена Украинец / © пресслужба каналу "1+1"

Участник Kalush Orchestra, мечтающий о сольной карьере

Еще один участник эфира — Штомбер Вомбер, выступающий в составе Kalush Orchestra. За время работы с группой он отыграл около 300 концертов и побывал в разных уголках мира. Однако теперь музыкант хочет развиваться самостоятельно и исполнять свои композиции.

Для него участие в «Голосе країни» станет возможностью показать себя не только как часть известного коллектива, но и как отдельного артиста. На сцене он планирует избавиться от привычного сценического образа.

«Я хочу наконец показать людям, как выгляжу. На сцене „Голоса країни“ сниму маску и свой костюм и покажу, кто за ней стоит, покажу свой голос, лицо и чтобы люди знали, что такой парень как я, так умеет петь», — рассказал Штомбер Вомбер.

Штомбер Вомбер / © пресслужба каналу "1+1"

Штомбер Вомбер / © пресслужба каналу "1+1"

Тина Кароль расскажет о необычном хобби

Не обойдется выпуск и без разговоров о жизни тренеров вне сцены. После выступления Максима Харчишина, племянника лидера группы «Друга Ріка» Валерия Харчишина и его необычного подарка наставники поделились собственными способами отдыха.

Тина Кароль призналась, что любит возиться на огороде и делать домашние заготовки. Певица считает такие занятия своеобразным творчеством, которое помогает переключиться и избавиться от негативных эмоций.

«Попытайтесь заниматься огородом и закрутками. Это как творчество, но немного другое. Отвлекает от негатива и снимает злобу», — посоветовала певица.

Тина Кароль

Тина Кароль

Другие тренеры также рассказали о своих увлечениях. Артем Пивоваров любит собирать LEGO, MONATIK находит вдохновение в рисовании, а Наталья Могилевская восстанавливает силы благодаря медитациям и путешествиям в горы.

«Я не ленюсь, на два-три дня езжу в горы. В Каменце-Подольском сейчас мои горы. Раньше часто ездила в Индию», — поделилась Могилевская.

Смотрите третий выпуск слепых прослушиваний «Голоса країни-14» 8 ноября в 21:00 на телеканале “1+1 Україна” и Netflix за подпиской в Украине. Ведущими шоу станут неизменные Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а ведущая бекстейджа — Натали Солоник.

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