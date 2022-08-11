Звезда TikTok Влад Шевченко показал красавицу-жену и впервые рассказал об их знакомстве

Звезда Интернета Влад Шевченко женат на девушке по имени Анастасия. В программе ЖВЛ юморист впервые поделился, как и где судьба свела влюбленных.

Супруги вместе уже шесть лет. Их судьбу решила война на востоке 2014-го. Шевченко, который сам родом из Винницы, увидел будущую жену именно в родном городе. И с тех пор влюблен до безумия:

"Настя из Донецкой области, из города Покровск, оно подконтрольно Украине до сих пор. Она училась в Донецком университете, в Донецке, а когда началась война часть университета перенесли в Винницу. Там мы познакомились, я влюбился очень сильно. Она — моя муза, моя любовь", — сказал Шевченко.

Именно жена вдохновляет и помогает Владу со сценариями для его роликов. Как признался юморист, в будущем он планирует создать еще и собственное шоу на YouTube:

"Готовится сценарий для первого выпуска интеллектуально-развлекательного шоу. С реализацией сложновато, потому что, на самом деле, много работы есть после того, чем я сейчас занимаюсь, но база уже есть", — сказал Влад.

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