Звезда "Титаника" Кейт Уинслет заговорила об Украине и впервые показала свою позицию по поводу войны

Звезда фильма "Титаник", известная голливудская актриса Кейт Уинслет заговорила об Украине и впервые показала свою позицию по поводу войны, которую враждебно развязала Россия.

Артистка дала интервью изданию Time. В частности, звезда Голливуда рассказывала о своей роли в фильме "Ли", где она сыграла фотографа, которая во время Второй мировой войны работала корреспондентом.

К слову, во время съемок фильма Кейт Уинслет не стеснялась показать свою естественную красоту. Актриса могла отказаться от макияжа и не боялась быть неидеальной. Звезду Голливуда стали называть смелой за такое поведение на съемочной площадке. Однако Уинслет признается, что ее очень сильно возмущают такие параллели. По словам артистки, это не смелость, мол, она не борется сейчас за справедливость и не находится в Украине, а просто выполняет свою работу.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Тем самым Уинслет намекнула, что жить в стране, где идет война, и противостоять врагу – вот где смелость.

"Это – не смелость. Я не бывшая руководительница почты, которая борется за справедливость. И я не в Украине. Я выполняю работу, которая для меня важна", — прокомментировала актриса.

Напомним, многие мировые знаменитости поддерживают Украину в войне с Россией. Недавно американский актер Майкл Дуглас вместе с сыном приезжал в Киев. Предлагаем узнать, чем столица удивила звезду Голливуда, с кем он встретился и как помог Украине.

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