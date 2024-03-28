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Звезда "Только живи" Наталья Сумская вспомнила историю, как ее маме наворожили рождение дочери

Звезда "Только живи" Наталья Сумская вспомнила историю, как ее маме наворожили рождение дочери

Наталья Сумская

Артистка также призналась, как относится к прорицаниям и гаданиям.

Уже в эту субботу, 30 марта, в 19:00 на 1+1 Украина состоится премьера сериала "Только живи".

Это история о парне, у которого война забрала все, но помогла найти новое призвание, любовь и научила понимать, что действительно ценно. В сериале снялись известные украинские актеры Максим Самчик, Григорий Бокланов, Дарья Творонович. К касту также присоединилась Наталья Сумская. В "Только живи" зрители увидят народную артистку Украины в роли целительницы бабы Нади, помогающей военным.

В интервью для сайта 1+1 Наталья Сумская рассказала, что сама не очень обращает внимание на всевозможные знаки и предрассудки, потому что нет времени.

"Во все времена среди людей обязательно были прорицатели, мольфары — называем их всячески. Например, в поэме Леси Украинки "Кассандра" главная героиня до такой степени видела будущее, что ей самой было тяжело нести этот крест. В конце концов, не все хотят знать свой жизненный путь навперед. В киноленте "Черный ворон" по роману Василия Шкляра я играла Евдокию, предсказательницу, целительницу, помощницу повстанцев. В память об этой работе имею награду "Золота дзиґа".

Наталья Сумская / ©
Наталья Сумская

Впрочем, в жизни актрисы была история, что ее маме предрекли рождение дочери.

"Как это бывает со многими — встречаешь цыганку и хочешь или нет, а должен слушать ее разглагольствования. Моя мать тогда была как раз в положении. Гадалка скорее угадала, что будет именно девочка, и что придет на свет Божий именно в воскресенье — так и произошло. Это было на Киевщине, в мамином селе", — поделилась Наталья Сумская.

Наталья Сумская с мамой / ©
Наталья Сумская с мамой

Актриса также рассказала о развитии культуры во время войны и работе над сериалом "Только живи". Стоит отметить, что кроме любимых актеров, также в съемках военных сцен были задействованы профессиональные военные. На съемочной площадке работали военные консультанты, среди которых инструктор по Азову.

Напомним, по сюжету молодой режиссер Витька мечтает снять крутое кино и попасть на красные дорожки международных фестивалей. Но все планы разрушают полномасштабное вторжение, и теперь ему приходится пересмотреть свои ценности. Незадолго до событий он встречает активистку Олексу, в которую влюбляется. Девушка отправляется на фронт, и в ее поисках Витька сначала начинает заниматься волонтерством, а затем оказывается в составе отряда украинского командира Чумака. Здесь он овладевает новыми навыками: от держания оружия до управления дроном, и становится участником важной операции, расставляющей точки над "i" в древнем противостоянии украинского и российского офицеров.

Сериал "Только живи" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ").

Не пропустите премьеру сериала "Только живи" уже в эту субботу в 19:00 на 1+1 Украина.

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