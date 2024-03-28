Звезда "Только живи" Наталья Сумская вспомнила историю, как ее маме наворожили рождение дочери

Уже в эту субботу, 30 марта, в 19:00 на 1+1 Украина состоится премьера сериала "Только живи".

Это история о парне, у которого война забрала все, но помогла найти новое призвание, любовь и научила понимать, что действительно ценно. В сериале снялись известные украинские актеры Максим Самчик, Григорий Бокланов, Дарья Творонович. К касту также присоединилась Наталья Сумская. В "Только живи" зрители увидят народную артистку Украины в роли целительницы бабы Нади, помогающей военным.

В интервью для сайта 1+1 Наталья Сумская рассказала, что сама не очень обращает внимание на всевозможные знаки и предрассудки, потому что нет времени.

"Во все времена среди людей обязательно были прорицатели, мольфары — называем их всячески. Например, в поэме Леси Украинки "Кассандра" главная героиня до такой степени видела будущее, что ей самой было тяжело нести этот крест. В конце концов, не все хотят знать свой жизненный путь навперед. В киноленте "Черный ворон" по роману Василия Шкляра я играла Евдокию, предсказательницу, целительницу, помощницу повстанцев. В память об этой работе имею награду "Золота дзиґа".

Наталья Сумская

Впрочем, в жизни актрисы была история, что ее маме предрекли рождение дочери.

"Как это бывает со многими — встречаешь цыганку и хочешь или нет, а должен слушать ее разглагольствования. Моя мать тогда была как раз в положении. Гадалка скорее угадала, что будет именно девочка, и что придет на свет Божий именно в воскресенье — так и произошло. Это было на Киевщине, в мамином селе", — поделилась Наталья Сумская.

Наталья Сумская с мамой

Актриса также рассказала о развитии культуры во время войны и работе над сериалом "Только живи". Стоит отметить, что кроме любимых актеров, также в съемках военных сцен были задействованы профессиональные военные. На съемочной площадке работали военные консультанты, среди которых инструктор по Азову.

Напомним, по сюжету молодой режиссер Витька мечтает снять крутое кино и попасть на красные дорожки международных фестивалей. Но все планы разрушают полномасштабное вторжение, и теперь ему приходится пересмотреть свои ценности. Незадолго до событий он встречает активистку Олексу, в которую влюбляется. Девушка отправляется на фронт, и в ее поисках Витька сначала начинает заниматься волонтерством, а затем оказывается в составе отряда украинского командира Чумака. Здесь он овладевает новыми навыками: от держания оружия до управления дроном, и становится участником важной операции, расставляющей точки над "i" в древнем противостоянии украинского и российского офицеров.

Сериал "Только живи" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ").

Не пропустите премьеру сериала "Только живи" уже в эту субботу в 19:00 на 1+1 Украина.

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