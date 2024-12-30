Звезда "Топ-модели по-украински" Самвел Туманян впервые станет отцом и показал беременную жену

Звезда "Топ-модель по-украински" Самвел Туманян сообщил радостное известие.

В своем фотоблоге накануне нового года модель рассказал, что его жена Анастасия беременна. В частности, возлюбленные сняли чувственный ролик, на котором Самвел сначала целует возлюбленную, а затем ее заметно округлый животик. Для съемок Анастасия выбрала довольно хрупкий образ, состоявший из веляна, кружевного боди и комплекта из топа и шорт.

"+1 Tumanian soon… Наконец-то мы можем разделить с вами самое дорогое. Самое важное событие года", — восхитили будущие родители.

Самвел Туманян с беременной женой

Супруги пока не раскрывали все подробности. Обо всем они пообещали рассказать со временем. Впрочем, все же в комментариях эта новость наделала много шума. Поклонники уже засыпали Самвела и Анастасию поздравлениями.

Наконец-то рассказала! Поздравляю

Мои поздравления

Боже, вау! Поздравляю! Это такое счастье

Просто до слез. Поздравляю вас! Только лучшие пожелания для вас!

Напомним, недавно украинская солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко также сообщила о кардинальных изменениях в жизни. Так, после недавней женитьбы она ожидает первенца и похвасталась своим округлым животиком.

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