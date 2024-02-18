Звезда "Топ-модель по-украински" впервые стала мамой и показала фото малыша

Александра Литвин растрогала кадрами с возлюбленным и младенцем в роддоме.

Украинская модель и блогер Александра Литвин впервые стала мамой.

Знаменитость родила сына за границей. Мальчик появился на свет 16 февраля. О пополнении в семье Александра сообщила поклонников в своем фотоблоге. Она обнародовала снимок, где видны ножки малыша.

Александра Литвин родила первенца. Фото: Instagram Александры Литвин

"Родители мальчика со вчерашнего дня (16 февраля - прим. ред.). Спасибо, Боже. В моменте все было настолько напряженно, что мне казалось, вчерашний день длился вечность. Не верю, что родила нам такого красивого сына", - написала блогерша.

Новоиспеченная мама рассказала, что они пока все еще в роддоме, однако скоро обещают выписать.

"Сейчас мы еще в госпитале, но скоро уже домой", – добавила модель.

К слову, возлюбленный Литвин, бизнесмен Тимур Трушковский также опубликовал счастливые фото с новорожденным, которого держит на руках. И отметил, что очень благодарен избраннице за новую жизнь.

Возлюбленный Александры Литвин с первенцем. Фото: Instagram Тимура Трушковского

Возлюбленный Александры Литвин с первенцем. Фото: Instagram Тимура Трушковского

"Вчера жизнь разделилась на до и после. Спасибо, Саша", - тронул подписью Тимур.

В свою очередь, поклонники и друзья супругов искренне поздравили их с рождением ребенка:

Поздравляю, Сашуль! Это класс! Так ждала, счастлива очень за вас!

Саша, поздравляю! Счастья вам и крепкого-крепкого здоровья

Боже, счастье вам и как можно больше минуток с малышом сохранить в памяти

Сашуль, поздравляю вас! Пусть эти сладкие ножки вас радуют

Напомним, недавно стало известно, что актер Хоакин Феникс из фильма "Джокер" во второй раз станет отцом. Его возлюбленная Руни Мара показалась на публике с округлым животиком.

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