Звезда "Топ-модели по-украински" Марго совершила каминг-аут и намекнула на помолвку с девушкой

Марго Верховцева

Реклама

Участница третьего сезона "Топ-модели по-украински" Маргарита Верховцева совершила каминг-аут.

Так, в июнь - месяц прайда (Pride Month) - модель поддержала движение ЛГБТК+ сообщества и поделилась сразу несколькими откровениями. В своей публикации в фотоблоге Маргарита сначала официально заявила, что принадлежит к лесбиянкам: "Привет. Я Маргарита и я лесбиянка". После этого она показала свою девушку по имени Ева.

Марго Верховцева с девушкой

Марго Верховцева с девушкой

Более того, внимательные юзеры на фото заметили, как избранница Верховцевой хвасталась кольцом рядом с ней. Это натолкнуло юзеров на мысль о помолвке пары. В комментариях на такие догадки модель ответила утвердительным жестом - поставила скобки, которые напоминают улыбку.

Реклама

Марго Верховцева с невестой

В то же время звезда поделилась, как на ее принадлежность к ЛГБТК+ сообществу реагируют родные и близкие. По словам Маргариты, они относятся к ее позиции с пониманием, за что она им очень благодарна: "Благодарна всей моей семье, которая никогда не подвергала сомнению мою ориентацию. Благодарна друзьям за "Познакомь нас с ней". Благодарна украинскому обществу за постепенное принятие. И конечно, я благодарна тебе, Ева".

Напомним, недавно свой каминг-аут осуществила дочь звезды "Доктора Дулитла" Эдди Мерфи. Подросток сделал символический жест и показался после трансгендерного перехода от женщины к мужчине.