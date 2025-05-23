Звезда "Топ-модели по-украински" Самвел Туманян впервые стал отцом и показал фото малыша

Самвел Туманян с женой

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Звезда "Топ-модель по-украински" Самвел Туманян сообщил о пополнении в семье.

Модель в Instagram оповестил о рождении сына. Самвел поделился трогательными кадрами из роддома. На изображениях он показал, как происходил процесс родов у жены Анастасии, а также их первые эмоции от статуса родителей. Заметно, что пара не сдерживала слезы после появления на свет малыша.

Самвел Туманян с женой

Самвел Туманян

Кстати, Туманяны уже рассекретили и имя новорожденного. Мальчика назвали Робертом. В подписи к серии трогательных фото они дали обещание крохе делать все, что от них зависит, для его счастливого будущего. Пока что супруги не показывают лицо сына, а просто наслаждаются первыми неделями вместе с ним.

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"Туманян Роберт Самвелович. Добро пожаловать в этот мир, сын. Будем делать все, чтобы быть для тебя самыми лучшими родителями", - восхитили звездные родители.

Самвел Туманян с семьей

Самвел Туманян с семьей

К слову, маленький Роберт родился не сегодня, 23 мая, а около пяти дней назад. Ведь именно 18 мая Самвел рассказывал, что его возлюбленная уже в родильном зале.

Напомним, недавно участница "Холостяка" Марина Голд также порадовала фанов замечательной новостью о будущем первенце. Блогерша показала свой округлый животик и сняла забавное видео с мужем.