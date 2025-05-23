- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 367
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда "Топ-модели по-украински" Самвел Туманян впервые стал отцом и показал фото малыша
У модели родился сын.
Звезда "Топ-модель по-украински" Самвел Туманян сообщил о пополнении в семье.
Модель в Instagram оповестил о рождении сына. Самвел поделился трогательными кадрами из роддома. На изображениях он показал, как происходил процесс родов у жены Анастасии, а также их первые эмоции от статуса родителей. Заметно, что пара не сдерживала слезы после появления на свет малыша.
Кстати, Туманяны уже рассекретили и имя новорожденного. Мальчика назвали Робертом. В подписи к серии трогательных фото они дали обещание крохе делать все, что от них зависит, для его счастливого будущего. Пока что супруги не показывают лицо сына, а просто наслаждаются первыми неделями вместе с ним.
"Туманян Роберт Самвелович. Добро пожаловать в этот мир, сын. Будем делать все, чтобы быть для тебя самыми лучшими родителями", - восхитили звездные родители.
К слову, маленький Роберт родился не сегодня, 23 мая, а около пяти дней назад. Ведь именно 18 мая Самвел рассказывал, что его возлюбленная уже в родильном зале.
Напомним, недавно участница "Холостяка" Марина Голд также порадовала фанов замечательной новостью о будущем первенце. Блогерша показала свой округлый животик и сняла забавное видео с мужем.