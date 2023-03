Звезда "Тора" Том Хиддлстон прочитал стихотворение Сергея Жадана на мероприятии в Лондоне

Британский актер, известный многим по роли Локи в кинематографической вселенной Marvel Том Хиддлстон, поддержал Украину.

Звезда ленты "Тор" в прошлую пятницу, 17 марта, принял участие в благотворительном мероприятии "Поезія на щодень" (Poetry for Every Day of the Year). Вечер проходил в королевском национальном театре Великобритании в Лондоне.

Со сцены Хиддлстон прочитал стихотворение украинского поэта и музыканта Сергея Жадана "Три роки ми говоримо про війну", которое в 2018 году вошло в сборник поэта "Антенна". Чтобы его поняли присутствующие, стихотворение было переведено на английский язык.

Собранные во время благотворительного мероприятия средства будут переданы на гуманитарные нужды Украины. Также со сцены прошлым вечером выступили актеры Эйса Баттерфилд, Сопе Дирису, Кейт Флитвуд и Дария Плахтий.

Напомним, на днях легендарная французская актриса Катрин Денев проникновенно прочла стихотворение украинской поэтессы Леси Украинки "Надія". Звезда поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения.

Читайте также: