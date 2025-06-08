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Звезда "Тора" Том Хиддлстон во второй раз станет отцом и намекнул на женитьбу на известной актрисе
Зави Эштон ждет второго ребенка от Тома Хиддлстона. Также пара, которая в 2022 году обручилась, намекнула на женитьбу.
Британский актер Том Хиддлстон, известный многим по роли Локи в кинематографической вселенной Marvel, станет отцом во второй раз.
Избранница звезды Голливуда, английская актриса Зави Эштон, ждет от него второго ребенка. Радостную новость влюбленные подтвердили изданию Vogue. Парочка это сделала прямо перед премьерой фильма Тома Хиддлстона "Жизнь Чака" на фестивале SXSW London, который проходит в Лондоне. Срок беременности Эштон пока неизвестен, однако у актрисы уже виднеется немалый животик.
Кстати, знаменитости, которые обручились в 2022 году, намекнули на свою женитьбу. В статье Vogue Тома Хиддлстона называли "мужем" Зави Эштон.
Отметим, актеры познакомились в 2019 году на съемочной площадке. 2021-го парочка впервые подтвердила роман. 2022-го Хиддлстон и Эштон обручились, а осенью того же года у них родился сын.
Напомним, недавно английская актриса Ванесса Кирби объявила о беременности. Для звезды этот ребенок станет первым.