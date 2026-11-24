Джош Дюамель и Ирина Бессмертная

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Голливудский актер Джош Дюамель , известный ролью во франшизе «Трансформеры», передал слова поддержки украинцам в видеообращении, которое записал вместе с обладательницей титула "Миссис Мира-2023" Ириной Бессмертной .

Видео украинка опубликовала на своей странице в Instagram. На записи американский актер обращается к украинцам. Он подчеркивает, что уважает их и думает о них. Также знаменитость признается, что гордится украинским народом. Отдельно Дюамель отметил то, чего украинцам удалось добиться. В конце обращения он поблагодарил за поддержку.

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«Привет, мои украинские друзья! Хочу сказать, что я очень вас уважаю, думаю о вас и невероятно вами горжусь. То, что вам удалось сделать, действительно впечатляет. Ваша поддержка очень важна для меня. Благодарю вас! Это отлично! До встречи!» – сказал Джош Дюамель.

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Джош Дюамель и Ирина Бессмертная / © Мисс Украина Вселенная

Встреча Ирины Бессмертной с голливудской знаменитостью прошла во Флориде во время празднования первой годовщины американского журнала The Rich Reporter. На закрытое мероприятие пригласили известных актеров, музыкантов, рэперов, телевизионных звезд и других представителей американского шоу-бизнеса. Украинка была среди VIP-гостей события и воспользовалась возможностью лично пообщаться с Дюамелем. Во время разговора они затронули тему Украины. Тогда и возникла идея записать совместное видео со словами поддержки для украинцев.

Джош Дюамель и Ирина Бессмертная / © Мисс Украина Вселенная

Джош Дюамель — американский актер, снискавший мировую известность благодаря роли военного Уильяма Леннокса в блокбастерах «Трансформеры». Также он снимался в фильмах «Тихая гавань», «Жизнь как она есть» и популярном телесериале «Лас-Вегас».

Джош Дюамель / © EPA/UPG

Ирина Бессмертная живет в США, развивает карьеру в индустрии красоты и представляет украинское сообщество в Майами. Она имеет титулы Ms World America 2022 и Mrs World Intl 2023.

Джош Дюамель и Ирина Бессмертная / © Мисс Украина Вселенная

С 2025 года украинка работает главным тренером конкурсов красоты Ms USA, Ms World America, Ms Universe и Ms World Intl корпорации World International. Она готовит участников к выступлениям на сцене и помогает им одерживать победы на американских и международных конкурсах. Среди титулов, завоевавших ее подопечные, Mrs Globe Petite, Ms USA WI, Mrs Universe WI и Mrs World America.

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Также Бессмертная принимает участие в организации благотворительных мероприятий в США, направленных на помощь украинцам, и представляет украинское общество на публичных и светских событиях.

Джош Дюамель и Ирина Бессмертная / © Мисс Украина Вселенная

Напомним, недавно Майклу Дугласу 25 сентября исполнилось 82 года, в праздничный день он обратился к украинцам .

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