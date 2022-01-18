Звезда "Твого дня" Ирина Ванникова кардинально сменила имидж

Ведущая сделала новую прическу.

Звезда шоу "Твій день" на 1+1 Ирина Ванникова отважилась на кардинальную смену имиджа.

Ведущая сделала себе трендовую прическу 2022 года – пикси. Она удачно сочетает в себе романтическое кокетство и рок-н-рольную дерзость.

Ирина Ванникова с новой прической / пресс-служба канала "1+1"

"Люблю разные эксперименты и изменения. Собственно, всю жизнь у меня была короткая прическа. Лет 15 точно ходила с короткой, суперкороткой и немного длинной прической. Но последние 7 месяцев отрастила волосы, которые уже можно было связывать в хвостик. И здесь мы, вместе с продюсером "Твого дня" Егором Гордеевым, решили, что мне следует постричься и сделать кардинально что-то новое", — поделилась Ирина.

Ирина Ванникова с новой прической / пресс-служба канала "1+1"

Кстати, новый ведущий "Твого дня" Константин Грубич ошеломил всех, появившись в первом эфире в довольно необычном для себя модном костюме и стильных очках. Ранее зрители привыкли видеть Костю в более демократическом наряде.

Константин Грубич / пресс-служба канала "1+1"

"Мне пока неудобно в очках – как-то я их уже носил, тоже для стиля, в программе "Знак якості". Привыкаю к себе другому, какому меня увидели другие. И это вызов. Но меня вдохновляет Ирина Ванникова и ее решительность в смене прически". ", – прокомментировал Константин Грубич.

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