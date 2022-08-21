Звезда "Удивительных странствий Геракла" Кевин Сорбо призвал не помогать Украине финансово

Звезда сериала "Удивительные странствия Геракла" Кевин Сорбо высказал свою точку зрения по поводу войны в Украине.

Знаменитость возмущена тем, что страны, в частности США, помогают украинцам, которые ныне защищают страну от российских оккупантов, финансово. В своем Twitter актер призвал прекратить отправлять Украине средства.

"Прекратите посылать деньги в Украину", — написал Кевин.

Stop sending money to Ukraine. — Kevin Sorbo (@ksorbs) August 20, 2022

Свою позицию Сорбо не объяснил. Впрочем, в комментариях читатели упрекнули актера в том, что он якобы является поклонником "русского мира". В частности, они напомнили знаменитости, как тот в 2013 приезжал в Москву, чтобы там встретить Новый год.

Кевин Сорбо / Фото: Associated Press

К сожалению, были и те, кто поддержал позицию Кевин. Публициста Ника Адамса беспокоит, сумеет ли Украина вернуть деньги.

"Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" – написал публицист.

Отметим, Кевин Сорбо – американский актер, наиболее известный благодаря роли Геракла в сериале "Удивительные странствия Геракла" и роли Дилана Ханта в сериале "Андромеда".

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