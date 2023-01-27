Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега показалась в полупрозрачном пеньюаре в ванной

Американская актриса, звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега поделилась со своими поклонниками достаточно провокационным фото.

На странице в Instagram артистка разместила несколько снимков, несколько озадачивших подписчиков знаменитости. Сначала Ортега запостила фото, на которых изображена статуэтка из слоновой кости в виде жуткой гусеницы с хищным лицом.

Дженна Ортега показала фото удивительной фигуры / Фото: instagram.com/jennaortega

Дженна Ортега показала фото удивительной фигуры / Фото: instagram.com/jennaortega

А вместе с этими фото Ортега поделилась своим достаточно редким откровенным фото. На снимке 20-летняя актриса позирует в белом кружевном полупрозрачном пеньюаре у себя дома в ванной. "Лицо ангела и я" – подписала фотографии Ортега.

Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

Отметим, что Дженна крайне редко делится фотографиями из жизни, а тем более такого характера. Так что это фото вызвало настоящий резонанс среди поклонников звезды: "ты невероятная!", "твой вкус очень специфичен, но он мне нравится", "ого, никогда еще такой Дженну не видела", "а ей идет белый".

Напомним, ранее мы рассказывали об актерах сериала "Уэнсдей" и показывали вам, как они выглядят в гриме и без. Увидеть, как отличаются любимые актеры в реальной жизни от своих персонажей на экране, вы можете по ссылке.

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